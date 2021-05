Streaming en directo | Real Madrid - Sevilla (La Liga)

Toda una 'final' se celebra este domingo en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Real Madrid y Sevilla, segundo y cuarto clasificado antes de comenzar la jornada 35 de La Liga, se ven las caras después de que el sábado Barcelona y Atlético de Madrid empatasen a cero en el Camp Nou.

Buena parte del título se juega en el Di Stéfano. En estos momentos, el Real Madrid depende de sí mismo para proclamarse campeón de La Liga 2020/2021. Los blancos tienen el golaverage ganado contra Barça y Atlético, por lo que si ganan al Sevilla, serán líderes y si se llevan los tres puntos en los otros tres partidos que restan hasta el final, serán campeones.

Doce puntos de doce posibles. Este es el desafío que tiene el equipo de Zinedine Zidane por delante. Si ganan todo, el Real Madrid revalidará su título de campeón, después de conquistar el campeonato doméstico la pasada temporada, en aquella conocida como La Liga del coronavirus.

Para esta 'final' contra el Sevilla, el Real Madrid no cuenta con Sergio Ramos y Ferland Mendy. Ambos jugaron ante el Chelsea, pero han vuelto a la enfermería después de la derrota en semifinales de la Champions League. Un duro golpe para los blancos, que tenían la ilusión de volver a levantar la 'Orejona', algo que no consiguen desde el 2018. Poco tiempo para los 'mortales', pero un poco más para el auténtico rey.

No le preguntaron mucho -o nada- en la rueda de prensa previa a Zidane sobre el partido, pero sí lo hicieron de Ramos, Hazard o sobre su propio futuro. "Al club siempre se lo voy a poner muy fácil. El club me lo ha dado todo a mí. Se lo voy a poner muy fácil. Pero eso no es el tema, el tema es el final de temporada. Me anima querer acabar bien la temporada. El resto es bla, bla, bla", señaló el francés ante los medios de comunicación.

Cómo seguir el partido

Desde EL BERNABÉU os ofrecemos varias opciones para seguir el encuentro en directo. Los fans del Real Madrid y el Sevilla podrán ver el minuto a minuto comentado en nuestra narración en vivo.

Otra opción es seguir, a través del player que se puede ver en la parte superior de esta página, el partido en directo con todos los datos que necesitas conocer. Gracias a YouTube, los aficionados podrán ver el minuto a minuto del partido, comentar y compartirlo con todos sus amigos.