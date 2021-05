Ramos manda un mensaje a la afición: "Jodidos, sí; hundidos, nunca"

El Real Madrid cayó eliminado este miércoles de la Champions League después de perder frente al Chelsea en Stamford Bridge. El partido marcó el regreso de Sergio Ramos, que no eligió el mejor momento para volver a los terrenos de juego después de un largo proceso de problemas físicos que había limitado su presencia en la primera plantilla. No fue todo lo contundente que acostumbra, se vio superado en varias ocasiones y no tuvo su mejor actuación.

El capitán merengue ha querido mandar un mensaje a la afición, la que más afectada está con el resultado obtenido esta semana. "Jodidos, sí. Hundidos, nunca. La historia del Real Madrid se ha forjado con las victorias, pero se ha levantado de las derrotas. Nos queda la Liga y vamos a por ella", escribía en sus redes sociales el jugador blanco. Un claro llamamiento hacia la hinchada para que sigan creyendo en las opciones para revalidar el título nacional.

El camero es el capitán y siempre que está en el campo (en forma) suma al equipo, pero habría que haber esperado más, ya que se vio con claridad que el central estaba lejos de tener ritmo y se vio sobrepasado por las bestias físicas que son los jugadores del Chelsea. Llevaba dos meses sin saltar al campo con el resto de sus compañeros y se evidenció durante el partido. Sergio Ramos volverá a ser el mejor, pero esta actuación le pesará en la mochila mientras se debate su renovación.

Jodidos, sí. Hundidos, nunca.

La historia del @realmadrid se ha forjado con las victorias, pero se ha levantado de las derrotas.

Nos queda la Liga y vamos a por ella. #HalaMadrid

— Sergio Ramos (@SergioRamos) May 6, 2021

Si bien no todo fue un desastre y llegó a algún corte con la categoría que acostumbra, sufrió de espaldas y salió en la foto del primer gol. La sensación que dio su partido era que si el Madrid hubiera jugado con la pareja Militao - Nacho y sin Vinicius de lateral, el equipo habría estado más ordenado atrás. Fue la apuesta de Zidane, pero está claro que el francés se equivocó. Sucedió justo en el partido más importante de la temporada después de mantener el equipo a flote con las piezas justas.

La decisión

"No voy a arriesgar nada. Sergio está con nosotros, así que significa que está preparado para jugar. Nada más", explicaba en la previa del encuentro el técnico francés, asegurando que el capitán estaba disponible. El tándem que ha formado con el técnico francés ha sido una de las uniones más exitosas. El liderazgo de ambos ha llevado al Real Madrid ha ganar tres Champions League, por lo que la confianza de la afición en estos dos baluartes es total.

Su 2021 empezó mal con la lesión que se produjo en la Supercopa de España. Desde ahí ha ido arrastrando molestias que se han ido complicando por la ambición del camero. El capitán del Real Madrid quiere jugarlo todo siempre, tanto con su club como con la Selección; y en una de las temporadas con más desgaste físico esto ha terminado pasando factura. Cinco partidos ha sumado este año.

