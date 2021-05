Mason Mount y su tremendo ridículo en directo por querer dar un 'palo' a Toni Kroos

El Chelsea se llevó la victoria con todo merecimiento en Stamford Bridge y además el pase a la gran final de Estambul donde se medirá al Manchester City de Guardiola. Este año, la Copa de Europa volverá a tener un campeón británico, como ya sucedió hace dos años cuando el Liverpool tomó el testigo del Real Madrid. Entremedias, el triunfo alemán del Bayern de Múnich y sus sextete.

El triunfo de los de Tuchel fue totalmente merecido y le devolvieron el 3-1 que los blancos le endosaron al Liverpool en los cuartos de final. Tras el choque la euforia se apoderó de toda la plantilla en una temporada que tampoco ha sido fácil para ellos, ya que en muchos momentos se vieron contra las cuerdas, pero la Champions ha supuesto un salvavidas al que agarrarse.

Este ejército ordenado, rocoso, casi sin figuras y demoledor al contragolpe que ha creado Tuchel fue antes un equipo roto, sin rumbo y sin grandes aspiraciones con Frank Lampard en el banquillo. El histórico centrocampista, ahora en los banquillos, no supo darle su sello de identidad a una escuadra que había sido la que más había invertido en fichajes en el año del coronavirus.

Thomas Tuchel da órdenes a los jugadores del Chelsea REUTERS

Hasta allí llegaron jugadores de la talla de Timo Werner, Kai Havertz, Ziyech, Thiago Silva o Mendy para hacer un equipo verdaderamente temible que con Tuchel sí ha despegado, cogiendo velocidad de crucero, sobre todo en Europa, hasta colarse en la final de la Champions por delante de un Real Madrid que parecía resucitado, pero que sigue estando fundido en lo físico y en lo mental.

Junto a estos grandes fichajes ha destacado también un canterano que, este sí, fue descubierto por Lampard y que ahora es pieza fundamental del conjunto de londinense. Se trata de Mason Mount, autor del segundo gol del partido de este miércoles y que terminó el choque especialmente crecido.

Tras el encuentro, atendió a varios medios de comunicación y llevaba la lección aprendida, ya que intentó sacar pecho por su equipo y dar un palo a un jugador del Real Madrid por unos comentarios hacia el Chelsea en la previa. Sin embargo, la jugada terminó saliéndole bastante mal porque sin querer, terminó dándole la razón de la forma más ingenua posible.

Mason Mount remata y marca el segundo gol del Chelsea ante el Real Madrid REUTERS

El 'patinazo' de Mount

El jugador del Real Madrid era Toni Kroos, quien había acompañado a Zinedine Zidane en la rueda de prensa anterior al partido. El jugador alemán quiso explicar así la el gran nivel colectivo del equipo de Tuchel, que está brillando como conjunto por encima del talento de sus estrellas: "En 15 años no ha habido ningún jugador que individualmente me haya quitado el sueño, juegan bien como equipo, no podría destacar a ninguno".

Este comentario no fue bien recibido en el vestuario del Chelsea y Mason Mount, tras la clasificación de su equipo, intentó darle un 'palo' a Kroos, pero no le salió muy bien la jugada: "Vi a uno de sus jugadores decir antes de la eliminatoria que no perdía el sueño por nuestras individualidades. Pero pienso que necesitan perder el sueño por nosotros como equipo. Lo damos todo y somos muy fuertes juntos. defendiendo con nuestras vidas... Lo hemos visto hoy que no han tenido muchas ocasiones. Somos muy sólidos y tenemos que seguir así".

En efecto Mason, y como decía Toni Kroos en la previa del partido de vuelta, la realidad es que el Chelsea tiene sus mayores virtudes en su juego colectivo, algo que se le ha atragantado al Real Madrid en ambos partidos. Por eso, el análisis de Kroos era tan acertado que hasta Mount, intentando responderle, ha terminado dándole la razón sin darse cuenta. Cosas que le pueden pasar a uno con la euforia del pase a una final de Champions.

