El once del Real Madrid ante el Chelsea

Todo se decide este miércoles. El 5 de mayo era la fecha marcada en el calendario para conocer cómo queda la final de la Champions League 2020/2021. Después de empatar a 1 el Real Madrid y el Chelsea en el Estadio Alfredo Di Stéfano, los equipos se vuelven a ver las caras, esta vez en territorio blue.

Entonces no pudieron estar jugadores como Ferland Mendy, Fede Valverde o Sergio Ramos, pero los tres han entrado en la lista de convocados para el partido ante el Chelsea y no solo eso, sino que se espera que también los tres formen parte del once titular del conjunto blanco.

Si algo ha demostrado Zidane es que no es amigo de arriesgar con los jugadores que regresan de una baja. Pero este no es un partido cualquiera, en juego está el billete para disputar la final de la Champions League. Tal vez por eso, el técnico francés pondrá toda la carne en el asador sobre el verde de Stamford Bridge.

Once titular del Real Madrid ante el Chelsea

En portería, continuará Thibaut Courtois bajo los tres palos. Aquí no hay discusión y es que el guardameta belga tan solo se ha perdido un partido en lo que va de curso, fue en la Copa del Rey ante el Alcoyano. Todo lo demás lo ha jugado el ex del Chelsea, que vuelve a la que fue su casa.

Como pasó en la ida, por delante de Courtois se situará una línea de tres, repitiendo así en el inicio el dibujo del 3-5-2. Nacho, Sergio Ramos y Militao serán los tres centrales, con Fede Valverde y Ferland Mendy adelantando sus posiciones en la banda para hacer las veces de carrileros.

Esta no es una posición ajena para ninguno, ya que a lo largo de la presente campaña ya han tenido que jugar ahí. Incluso Fede Valverde, quien es centrocampista natural. Pero el 'Pajarito' ha demostrado que sirve para todo y vuelve después de superar la Covid-19 para ayudar a sus compañeros a alcanzar la deseada final. Completarán la medular los tres fantásticos: Casemiro, Modric y Kroos.

Benzema... y Hazard

Tan fijo es Thibaut Courtois en portería como lo es Karim Benzema en el ataque. Pero esta vez el '9' tendrá un compañero diferente al de los últimos encuentros que ha disputado. Ni Vinicius Júnior ni Marco Asensio o Rodrygo Goes, el acompañante del francés será Eden Hazard, que también vuelve a un Stamford Bridge que en el pasado fue su casa.

[Más información: Al descubierto cuánto ganaron Real Madrid, Barça, Bayern... en la Champions 2019/2020]