Militao: "Espero seguir en el Real Madrid toda la vida, mi sueño es hacer historia aquí"

El protagonista del último programa de Campo de Estrellas de Realmadrid TV ha sido un Eder Militao que ha dado un paso al frente en el conjunto blanco. Ya nadie duda del central brasileño y el propio futbolista se siente muy feliz en el Real Madrid, donde espera "seguir toda la vida".

Objetivo de Militao

"Espero seguir aquí toda la vida. Depende también de mí, de trabajar a diario y cuidarme para que todo salga bien. Conseguir una Champions sería increíble, es el sueño de todos. Espero no ganar solo una. Tengo que pensar en positivo siempre. Yo creo que puedo triunfar y dar muchas alegrías a la afición. Quiero ganar muchos títulos y hacer historia en el Real Madrid. Este es mi sueño".

Inicios

"Empecé a jugar al fútbol un poco tarde, pero tenía un club, que era donde mi padre trabajaba. Cuando le dije que quería jugar se quedó extrañado. Los niños le preguntaban a mi padre si jugaba bien y él decía que no sabía. Fui el último en ser elegido, pero cuando empezó el partido todos se quedaron alucinados. Desde ahí empecé a tener ganas de jugar. Aprendí muchas cosas, maduré y aún sigo aprendiendo día a día".

Nacho felicita a Militao por su gol a Osasuna REUTERS

Fichaje por el Real Madrid

"Cuando fiché por el Real Madrid las cosas ocurrieron muy rápidas. En menos de un año estaba en el Madrid realizando un sueño. Estoy con grandes jugadores, todos ídolos. Es una felicidad estar en el mejor club del mundo".

Relación con Casemiro

"Casemiro y yo hablamos mucho, ayuda porque tiene más años. Rodrygo, Vini Jr. y yo somos más nuevos y él nos ayuda. Para mí es un hermano porque tenemos una trayectoria parecida. Vinimos ambos del São Paulo y en la selección también me ayuda, tanto dentro como fuera del campo. Siempre estamos hablando, es un hermano para mí, me ayuda mucho".

Debut con el Real Madrid

"En mi debut me sentí nervioso, pero creo que es normal. Me quedé contento por jugar mi primer partido y realizar un sueño. También por mi familia y por todas las personas que me ven feliz. Soy tímido fuera, pero dentro del campo no sé qué pasa. No me gusta perder, yo quiero ganar y creo que por eso me transformo. Estoy concentrado y lo dejo todo durante el partido".

Primer año de blanco

"Mi primer año fue de aprendizaje porque era una Liga nueva para mí. Creo que jugué algunos partidos buenos y ese fue mi aprendizaje. Gane un título para el Real Madrid en los penaltis y estaba un poco nervioso. Pero cuando ganamos la sensación fue de alegría y orgullo".

¿Qué significa estar en el Real Madrid?

"Hay un poco de presión por estar en el Real Madrid, en el mejor club del mundo. Pero es una cosa buena, me gusta. Tenemos a Varane y Ramos, que han ganado muchas cosas juntos. También hay presión porque tengo que trabajar, pero lo hago y ya está. Tengo que mostrar de lo que soy capaz en cada partido, en el día a día, en los entrenamientos. Voy a buscar mi espacio poco a poco y respetando a los demás".

