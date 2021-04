Dugarry se rinde ante Benzema: "Francia le necesita, es el más grande que hemos tenido"

Karim Benzema está rindiendo con el Real Madrid a la altura de los mejores de Europa. La temporada del delantero blanco es sencillamente espectacular en cuanto a su nive de juego a lo que, en las últimas temporadas, ha añadido una buena media de goles. Ya no solo crea, distribuye y regala fútbol, ahora también lo materializa, lo hace efectivo, factura a la altura de otros grandes como Leo Messi, con quien se disputa el Pichichi de La Liga.

Este enorme rendimiento que se ha podido ver de Benzema tanto esta temporada como la pasada especialmente tiene maravillada a la afición del Real Madrid, a su entrenador Zinedine Zidane, a sus compañeros y a la cúpula del club blanco que considera al galo en estos momentos su líder, su inspiración, su mayor amenaza.

Además, este gran rendimiento de Benzema ha coincidido con la pérdida de poder ofensivo del equipo blanco en los últimos años, por lo que la referencia del francés es más necesaria que nunca. En ataque, el conjunto merengue depende exclusivamente de Benzema, si no está él todo es más difícil, se apaga la luz, se baja la persiana.

Benzema y Zidane

De momento, el Real Madrid disfruta de su juego y de sus goles, algo que no pueden hacer en Francia por el tremendo conflicto que hay entre el jugador, el actual seleccionador Didier Deschamps y el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Noel Le Graet. Es casi una realidad consumada que un delantero de talla mundial como Benzema no se volverá a poner la camiseta de su selección nunca más salvo que algo muy extraño ocurra.

Rendido a Benzema

Allí lo lamentan como acaba de hacer público un histórico del fútbol francés como Christophe Dugarry, campeón del mundo con Zidane en el año 1998, en una entrevista concedida al medio galo L'Equipe en la que no ha dudado en poner por las nubes al delantero del Real Madrid a quien considera necesario para el combinado nacional.

"¡Es excepcional! Cuatro Champions League, un gol cada dos partidos, once años en el Real Madrid, es simplemente increíble. Espero que él y el seleccionador puedan calmar un poco las aguas. ¡Pero lo dudo! Tienen un orgullo inmenso, parecen estar muy lejos el uno del otro, pero el equipo de Francia lo necesitaría".

"Benzema es como un ordenador. Entiende el fútbol. Tiene una inteligencia del juego brillante, no pierde un balón, marca el tempo del partido, lidera el ataque, remata las acciones, pie derecho, pie izquierdo, de cabeza. ¡Es el delantero francés más completo que hemos tenido nunca!".

Karim Benzema dispara a la portería del Chelsea REUTERS

Contra la Superliga

Sin embargo, Dugarry no solo habló de Benzema en su entrevista, también aprovechó para atizar a la Superliga: "No soy el único, ¡es todo lo que no nos gusta! ¿Viste el levantamiento popular? Este proyecto centraliza todos los excesos del fútbol actual. Es terrible". Aún así, entiende la postura de Zidane: "Está su club, Florentino Pérez es uno de los principales protagonistas de este proyecto, entiendo sus reservas. Respeta a su club. En cualquier caso, los presidentes que lanzaron este proyecto no buscaron el consejo de sus entrenadores".

"No escuchamos hablar a Messi ni a Ronaldo. 'Zizou' tiene un carácter más reservado, eso lo sabemos, hay que saber respetarlo. No dijo que estaba a favor o en contra, no dijo nada. Siempre queremos pegarle a 'Zizou', a muchos les gusta este juego. Deschamps tampoco se ha posicionado, me parece a mí".

[Más información: Los 402 días de calvario para Dani Carvajal: las lesiones le persiguen en cuatro temporadas]