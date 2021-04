Courtois: "La Champions nos hace ilusión... la vuelta es una final"

El goleador en el empate del Real Madrid ante el Chelsea fue Benzema, pero Courtois también tuvo parte de 'culpa' de que el partido no se hubiese ido con un resultado peor al descanso con grandes paradas, en especial con una primera intervención que es como medio gol blanco.

Ante el micrófono de Realmadrid TV, el portero belga explicó esa primera gran parada que no hace otra cosa que consolidarle como el mejor cancerbero del mundo en la actualidad: "Bueno, al final yo creo que era un centro y un remate que se le queda a Werner y ahí me tengo que hacer lo más grande posible, para eso tengo las piernas largas".

"Una pena que luego nos metiesen el primero del partido. Luego yo creo que estuvimos mejor, metimos el segundo gol y en la segunda parte ya estuvo todo más controlado", continuó Thibaut Courtois. El '1' madridista señaló en lo que se fija para firmar paradas como esta: "Primero me fijo en el que mete el primer cabezazo, a ver si entra y luego ya son reflejos e intuición. Meto la pierna y es una gran parada".

A continuación, Courtois indicó que en el partido hubo dos partes muy diferencias: "La primera parte, después de los primeros 20 o 25 minutos, presionamos más arriba. El segundo tiempo fue mucho más controlado por parte de los dos equipos". Así destacó seguidamente que "la vuelta es una final".

"No es un partido para el 0-0, nosotros somos un equipo con gol. No vamos a ir a lo loco, vamos a ir poco a poco. Yo sé que podemos crear mucho peligro y gol. Quizás los últimos 15 minutos vas a lo loco, pero no antes. Creo que con la calidad que tenemos vamos a marcar", afirmó el ex de Chelsea y Atlético de Madrid.

Sentimiento del vestuario

Antes de finalizar, Courtois fue preguntado por cómo se siente el vestuario pensando en el partido de vuelta y en esa hipótetica final en la que pueden volver a proclamarse campeones de la Champions League. Y es que el Real Madrid no gana la 'Orejona' desde el 2018, por lo que Thibaut todavía no la ha conquistado.

"Yo creo que mucha ilusión. Yo el primero. La Champions siempre hace ilusión a todo el equipo y creo que se ha visto hoy", sentenció un Courtois que antes de abandonar la zona mixta dijo su habitual "¡Hala Madrid!" ante los medios del club.

