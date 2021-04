Zidane: "Es un resultado justo, en la vuelta vamos a ir a ganar"

Stamford Bridge dictará sentencia el próximo miércoles entre el Real Madrid y el Chelsea. Pulisic puso a los blues por delante en el Estadio Alfredo Di Stéfano, pero Benzema, a la media hora del partido, puso el empate en el marcador, que a la postre sería definitivo. En rueda de prensa, Zidane ha analizado la actuación de sus pupilos ante los medios de comunicación.

¿Es buen resultado?

"Yo creo que es un resultado justo. Es verdad que nuestra primera parte no ha sido de las mejores, pero rectificamos y creo que es justo. Jugamos contra un equipo muy bueno y muy rápido, con jugadores de ataque muy buenos. Creo que es un resultado justo".

Descanso necesario

"Esto lo vamos a ver. Sí que tenemos que gestionar los minutos de los jugadores. Tenemos otro partido el sábado y otro el miércoles. Tenemos que gestionar las fuerzas. Será el de la vuelta un partido muy igualado y vamos a gestionar los minutos de los jugadores, esto está claro".

¿Es Benzema con el que más se identifica?

"Lo de Karim es impresionante. A mí no me impresiona lo que hace en cada partido. Para mí mis jugadores son todos los más importantes. Hoy todos han hecho un esfuerzo muy importante, han creído en lo que hacemos. Es una semifinal de Champions y hay que sufrir, pero me alegro por los jugadores y porque seguimos vivos. Ahora tenemos que ir a Londres a intentar meter goles y clasificarnos".

Cuidar a Benzema

"Necesitamos a todos, esa es la verdad. Lo intentamos hacer, al menos lo intentamos. Pero no es fácil y no lo es en una semifinal de Champions, contra un rival muy bueno y que encaja pocos goles. Sufrimos, pero creo que estamos en buen camino y satisfechos con lo que hacemos. No vamos a meter tres o cuatro goles por partido y los rivales contra nosotros es lo mismo".

De menos a más

"Teníamos que cambiar algo al descanso. La primera parte no ha sido como queríamos. Cambiamos algo, estar un poco menos arriba y estar más juntos a la hora de presionar. Creo que lo hicimos mucho mejor en la segunda parte, mucho más compacto. Al final creo que es un resultado justo el marcar el gol del empate".

Zidane sigue desde la banda el Real Madrid - Chelsea REUTERS

Ningún gran entrenador le ha vencido este curso

"Yo estoy muy orgulloso de mis jugadores, eso sí. Nosotros intentamos preparar los partidos y creemos en lo que preparamos, pero yo de los que estoy orgulloso es de ellos. Sabemos que podemos hacer cosas buenas y es lo que intentamos hacer en cada partido. Es algo que no es fácil porque jugamos cada tres partidos y contra equipos muy buenos como el de hoy. Vamos a ir a Londres para intentar ganar el partido".

¿Llega Sergio Ramos a la vuelta?

"Ojalá que esté con nosotros, pero no puedo decírtelo ahora. Todavía no ha entrenado con el equipo. Estamos a la espera de que pueda volver con nosotros. Sergio y todos los que siguen en la enfermería. Lo de Lucas (Vázquez) sabemos que es más complicado, pero Fede, Ferland... Está claro que quiero a todos los jugadores conmigo".

