Tuchel quiere sacar a Varane del Real Madrid

El futuro de Raphaël Varane mantiene en alerta a los clubes de la Premier League. Si en las últimas semanas se ha hablado de que el central galo es el favorito del Manchester United para reforzar la plantilla de los diablos rojos en la temporada 2021/2022, ahora se relaciona al Chelsea con el defensa.

Tal y como informa el diario Bild, Tuchel ha pedido el fichaje de Varane, colocándole como principal novedad para su proyecto en Stamford Bridge. Y el Chelsea ha escuchado su petición, todo porque los buenos resultados del equipo han hecho que desde la directiva confíen mucho en sus decisiones.

Los clubes ingleses quieren aprovechar los rumores que señalan que Varane estudia no renovar con el Real Madrid. El contrato del internacional francés acaba en junio de 2022 y si no acepta la propuesta del club blanco, la lógica impera que salga este mismo verano del Santiago Bernabéu.

Varane ante Iñaki Williams, en el Real Madrid - Athletic de La Liga Reuters

La intención del Real Madrid es renovarle, pero si el jugador decide no prolongar su contrato, el central pasará a estar en la lista de transferibles, siendo Manchester United y Chelsea los principales candidatos a hacerse con sus servicios. Precisamente, un Chelsea que es el rival de los de Zidane en las semifinales de la presente edición de la Champions League.

Varane está listo

Después de perderse la eliminatoria contra el Liverpool de los cuartos de final de la máxima competición continental, así como El Clásico frente al Barcelona y el duelo ante el Getafe de La Liga, Varane ha vuelto a los entrenamientos tras superar la Covid-19 y se apunta al duelo intersemanal contra el Cádiz, que disputan los merengues este miércoles en El Carranza.

Así, Zinedine Zidane podrá contar con Raphaël Varane para este duelo contra el Cádiz del campeonato doméstico. Los blancos vienen de empatar a cero frente al Getafe el pasado fin de semana y necesitan volver a sumar de tres en tres si quieren tener opciones de ganar el título liguero.

El defensa apunta a volver al once titular, mientras que los rumores sobre su futuro continúan estando a la orden del día. El propio jugador, durante la última concentración de la selección de Francia fue preguntado por su continuidad en el Real Madrid y no quiso responder: "Estamos a dos días de un partido internacional con la selección, nos concentramos en eso. No quiero responder a esa pregunta".

