Zidane: "Este equipo no tiene techo ni límites, lucharemos hasta el final"

Empate con polémica del Real Madrid ante el Getafe. Un gol mal anulado a Mariano pudo cambiarlo todo y es que la imagen del VAR para tirar las líneas es equivocada, ya que ya había salido el balón de las botas de Militao. Los blancos, con plaga de lesiones, no pudieron sumar tres puntos y se quedan, precisamente, a tres del Atlético. Sobre todo ello ha hablado Zidane en rueda de prensa tras el partido.

Gol mal anulado a Mariano

"No, no. Yo no tengo que decir nada, como siempre. Para eso están los árbitros, para decidir si hay fuera de juego o no. Pero quiero felicitar a los jugadores. Defensivamente estuvimos bien y ofensivamente nos faltó algo. Quedan muchos puntos y tenemos que seguir de la misma manera".

Límite físico... ¿hay tiempo para recuperar?

"Sí. Sí que hay tiempo. Vosotros estáis pensando en una palabra. 'Límite'... nosotros no tenemos límite. Algo vamos a hacer nosotros. No tenemos techo, no tenemos límites y vamos a luchar hasta el final. Vamos a seguir adelante".

¿Buen resultado por las bajas?

"Yo tengo que felicitar a todos mis jugadores porque esto no es fácil. Han luchado, lo han peleado. Cuando ganamos tenemos que seguir y ahora vamos a seguir de la misma manera".

Plaga de lesiones

"No estoy preocupado. Es lo que hay. Muchos jugadores lesionados, luego los sancionados... Pero no creo que es una situación única para nosotros, creo que hay otros equipos que lo están sufriendo de la misma manera".

Canteranos

"Claro que sí. Tienen mucho futuro. Son jugadores muy serios. Chust ha hecho un partido muy bueno, jugó con carácter. Blanco también jugó bien y a Arribas ya le conocemos. Estoy contento, jugaron bien. La derrota es rendirse, el resto es camino".

Cambios en la lista

"Tú lo sabes, son cambios sobre la marcha por lo de Ferland Mendy y Fede Valverde. Esto es el fútbol. Antonio Blanco, por ejemplo, jugó ayer y lo hizo fenomenal hoy".

