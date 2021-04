Marcelo: "En Getafe siempre es difícil jugar, no hemos perdido dos puntos, hemos ganado uno"

Empate del Real Madrid en el Coliseum Alfonso Pérez en un partido en el que los blancos no pudieron más. El sprint final de partidos contra el Liverpool y el Barça y las bajas del equipo han dejado a los blancos bajo mínimos. Por ello, Zidane se vio obligado a poner un once de circunstancias para medirse al equipo de Bordalás.

La última lesión de Mendy dejó muy tocada a la zaga del Real Madrid que tuvo que formar con Marcelo en el lateral izquierdo, Odriozola por la derecha y Militao formando pareja de centrales con Chust. Además, Zidane prescindió en el once también de Benzema y Kroos, tocados tras el choque contra el Liverpool y por la acumulación de esfuerzos.

Hombres como Isco, Mariano o Rodrygo sí estuvieron en el equipo titular, aunque su presencia no fue suficiente para poder marcar algún gol ante el conjunto de Bordalás. Resultado de 0-0 que hace que el Madrid sufra un frenazo importante en su buena racha mantenida en las últimas semanas y que le permite al Atlético de Madrid abrir de nuevo hueco con los blancos tras ganar de forma contundente al Eibar.

Carles Alena choca con Isco en un ataque del Getafe REUTERS

Tras el choque, el capitán del conjunto blanco este domingo, Marcelo, analizó un partido en el que los blancos sufrieron y mucho, aunque dejaron su portería a cero: "En Getafe siempre es muy difícil. El partido ha sido muy parado, el campo muy seco, el balón no rodaba. Creo que no hemos perdido dos puntos, hemos ganado uno".

El lateral brasileño es consciente de que hay muchos jugadores en el equipo fuera por lesiones, sanciones o enfermedades y que las fuerzas a estas alturas de temporada ya están muy justa, especialmente para la gente que más minutos ha jugado: "No hay mucho tiempo de descanso sobre todo para la gente que juega muchos minutos, pero es lo que hay. Hay que seguir dando lo máximo".

La situación de Marcelo

A título personal, Marcelo celebró estar disfrutando de algunos minutos de nuevo, pero se siente con fuerzas de afrontar este nuevo reto que le ha presentado Zidane con un Mendy titular que se ha mostrado implacable: "Yo no me veo con un papel secundario. Aporto mucho al equipo jugando o no, soy uno de los capitanes, tengo que estar trabajando para enseñar a los chavales que aquí no te puedes rendir nunca. Estoy trabajando muy duro para recuperar mi nivel, juegue más minutos o menos. Los retos me encantan, tengo que seguir luchando".

Zinedine Zidane, en la banda siguiendo el Getafe - Real Madrid REUTERS

Por último, Marcelo no ve La Liga perdida, aunque sí un poco más complicada después de este tropiezo. Cree que la condición física puede jugar un papel clave, aunque no será lo único: "La clave va a estar en un poco de todo. Todos tenemos partidos importantes, hay que descansar para seguir, la liga en España es así. Intentamos hacer todo para ganar".

Con el empate a cero en Getafe el Real Madrid se queda a tres puntos del Atlético de Madrid. El Barça también tendrá oportunidad de aprovecharse de este pinchazo ya que esta jornada no ha jugado al disputar la final de la Copa del Rey frente al Athletic.

