La respuesta viral de Modric a Piqué y el Barça: "Nadie puede manchar la historia del Real Madrid"

El Real Madrid se llevó El Clásico frente al Barcelona en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Un encuentro del que los culés salieron muy enfadados con el estamento arbitral. Durante el descanso, se pudo ver a Leo Messi pidiendo respeto a Gil Manzano, mientras que tras el choque fue Gerard Piqué el que fue directo a por el árbitro.

Justo en ese momento, Luka Modric le dedicó unas palabras al central del Barça, quien ni siquiera jugó. "Estás esperando para rajar ahora, eh...", le dijo el croata en unas palabras que captaron las cámaras de Movistar+. El lío siguió después, cuando fue Koeman el que se quejó del arbitraje.

"Si eres del Barcelona estás caliente, muy descontento por dos decisiones del arbitraje" o "No sé por qué hay VAR en España. Todo el mundo ha visto la jugada" son algunas de las declaraciones incendiarias que dejó Ronald Koeman ante los medios de comunicación en la rueda de prensa posterior a El Clásico.

El ejemplo de Luka

Ante todo esto, Modric fue preguntado, en la rueda de prensa previa al duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions League ante el Liverpool, por todos estos comentarios que no hacen otra cosa que intentar infravalorar el trabajo que está haciendo el Real Madrid esta temporada, en la que sigue vivo tanto en la máxima competición continental como en La Liga, en la que es segundo a punto del Atlético.

"Nada de lo que se dice fuera puede manchar nuestra historia y lo que estamos haciendo. Cuando eres el mejor equipo del mundo es normal que pasen estas cosas. Pero las críticas no pueden manchar ni nuestra imagen ni la del club, para nada", ha dicho Luka Modric ante los medios de comunicación.

Una respuesta muy aplaudida y que no ha tardado en hacerse viral. Modric es una auténtica leyenda del madridismo, al que todavía le queda cuerda para rato pese a que el próximo mes de septiembre cumple 36 años. De hecho, el '10' está muy cerca de renovar con el Real Madrid.

Renovación en camino

Todavía no se ha anunciado la prolongación del contrato del balcánico, pero se da por hecho. Él mismo ha vuelto a reiterar que quiere seguir, algo que ha dejado bien claro a lo largo de los últimos meses: "Mi renovación va bien. No te puedo decir más, pero siempre he dicho que quiero continuar en el Real Madrid y que estoy muy contento de estar aquí. Espero estar aquí el año que viene, más no te puedo decir".

