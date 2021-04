El recuerdo de Lallana sobre la final de Kiev contra el Real Madrid: "No podía acercarme a Modric"

El Real Madrid se enfrentará al Liverpool en la vuelta de cuartos de final de la Champions League. Un duelo donde los de Zidane parten con ventaja y que, en caso de acabar favorablemente a los merengues, supondrá un nuevo golpe de la entidad al club inglés en competición europea. Se sumaría así al reciente duelo de Kiev, donde el Real Madrid se proclamó campeón en un duelo con polémica y que no se olvida fácilmente en el Liverpool. Lallana, exjugador red, ha recordado el partido con mención especial a Modric.

El jugador, ahora en el Brighton de la Premier League, ha explicado cómo vivió lo que era un duelo histórico para el equipo británico y que acabó convirtiéndose en una verdadera pesadilla por el resultado final. Lallana, en una entrevista para The Super 6 Podcast, ha destacado su mal estado físico en el momento del partido y el impacto de moverse entre jugadores como Luka Modric.

Según Lallana, "estaba petrificado" cuando se encontraba en el césped. Había sido "un año terrible" con "una lesión tras otra" y sin encontrar el necesario ritmo competitivo de cualquier jugador. "Acababa de recuperarme de una gran lesión muscular", ha recordado, y el poco rodaje le impidió dar el nivel esperado porque "no tenía ninguna forma". Es por ello que no se "podía acercar a nadie". "No podía acercarme a Modric ni a nadie, solo corría alrededor de todos", ha desvelado Lallana.

Luka Modric celebra con Toni Kroos el segundo gol del Real Madrid al Barça REUTERS

El jugador, ha detallado en la entrevista, se llevó a sentir como "un conejo entre los focos" ante sus pocas opciones en el terreno de juego. "Recuerdo que corría por todos los lados y llegaba tarde a todo". Tal era su mala forma física que "estaba asfixiado" y simplemente se alegró por no haber "cometido ningún error" determinante para el equipo más que por haber disputado una final de Champions League.

Tres años después, ambos equipos han tenido que rememorar el enfrentamiento en la competición europea. Y, a falta de la vuelta, el Real Madrid continúa con ventaja. Jugadores como Modric a los que ha recordado Lallana estarán disponibles y serán determinantes para el conjunto de Zidane. Klopp y los suyos, por lo tanto, deberán tener en mente aquella final que terminó con un 3-1 a favor de los merengues gracias al doblete de Bale y al tanto de Karim Benzema.

Sueño de remontar

El conjunto inglés, pese a la dificultad de tener que remontar, confían en poder darle la vuelta al marcador y la eliminatoria general. Sin embargo, marcan una clara diferencia con lo ocurrido ante el Barça en la última remontada europea que protagonizaron los de Klopp. "El partido del Barça, no es ningún secreto, no hubiera sido posible sin los aficionados. Nos hicieron sentir 10 pies más altos. Salir al campo con 54,000 personas que creían en la remontada nos dio el 5% extra", ha subrayado Robertson, jugador red.

"Necesitamos crear esa atmósfera antes empezar y en el campo. No debemos pensar en nada más. Si lo hacemos, será increíble. Si no lo conseguimos, al menos poder mantener la cabeza en alto. Sabemos lo que significa esta competición y queremos estar en ella todo el tiempo que podamos".

