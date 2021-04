Modric: "¿Mbappé? Los grandes jugadores son siempre bienvenidos al Real Madrid"

Partido definitivo para conocer quién es el semifinalista de la presente edición de la Champions League, si el Real Madrid o el Liverpool. Los blancos ganaron en la ida, con un soberbio partido de Vinicius Júnior, quien marcó un doblete en la victoria por 3-1 en el Estadio Alfredo Di Stéfano. Ahora toca visitar Anfield y Luka Modric ha sido el elegido para hablar en la rueda de prensa previa junto a Zinedine Zidane.

¿Cómo imagina el partido en Anfield?

"Me imagino un partido muy exigente, en el que vamos a tener que estar a la altura de la competición y hacer un gran partido. Un partido como el de la ida, defender y atacar así, no salir a defender el resultado, tenemos que salir a ganar el partido".

¿El equipo está al límite físicamente?

"Estamos bien. Claro que hay muchos partidos y el desgaste es enorme, sobre todo en este momento importante en el que hay muchos jugadores importantes fuera. Pero estamos bien y tenemos que aguantar. Hemos aguantado ocho o nueve meses para llegar a este momento, para estar peleando por La Liga y por la Champions. Tenemos que aguantar, trabajar bien, recuperar bien y ser profesionales, como hemos hecho hasta ahora. Ojalá al final todo este esfuerzo que estamos haciendo nos ayude para ganar algo".

Lesión de Lucas Vázquez

"Es una pena lo de Lucas (Vázquez). Estaba en un estado de forma espectacular y nos ha ayudado mucho. Nos ha afectado su lesión y estamos con él. Estamos apoyándole y espero que se recupere pronto y bien".

Unidad ante las bajas

"Seguro. Estas dificultades nos unen aún más. Sabemos que necesitamos a todos los jugadores que están a un gran nivel hasta el final de temporada y seguro que esto nos une más. Hay muchas lesiones, pero no nos podemos quejar. Nunca nos hemos quejado, esto es parte de nuestra profesión. Es jodido tener a estos jugadores lesionados, pero esto nos une aún más, seguro".

¿Mejor este año que el del Balón de Oro?

"No lo sé, de verdad. Ahora no voy a entrar en esto, dónde situaría mi temporada. Estoy muy contento con mi rendimiento y con mi nivel de juego, con las cosas que hago para ayudar al equipo. De verdad que me siento muy bien y espero seguir así hasta el final de la temporada. Pero no voy a entrar a valorar esta temporada con las anteriores, no es el momento".

Fichaje de Mbappé

"No sé qué decir. Salen muchas noticias sobre qué jugadores van a venir y que van a salir. No puedo entrar en eso. Hablando de Kylian, es un gran jugador, lo ha demostrado con su selección y con el PSG. Los grandes jugadores son siempre bienvenidos al Real Madrid, pero creo que no sería correcto hablar de jugadores de otros equipos, sobre todo en este momento de la temporada. Veremos qué pasa la temporada que viene. Pero decirte algo del jugador, es top. Top. Top. De los mejores del mundo".

Toni Kroos

"Llevamos muchos años jugando juntos y puedo decir que Toni (Kroos) es uno de los jugadores con los que más cómodo me he sentido al jugar. Habrá otros, pero me preguntas por Toni y te digo que disfrutamos mucho juntos, nos entendemos bien. Veremos cuántos años más podemos seguir jugando y disfrutando juntos".

Estilo

"Cada partido es un mundo. Es muy difícil tener dos partidos seguidos igual ante el mismo rival. Lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo últimamente. Defender muy bien y luego atacar. Defendemos y atacamos como equipo, eso es lo que tenemos que seguir haciendo".

Mejor centro del campo del mundo

"Estamos muy contentos y muy orgullosos de escuchar estos elogios sobre nuestro juego y nuestro rendimiento (Casemiro, Kroos y él). Tenemos que seguir en esta línea. Llevamos muchos años juntos y disfrutamos juntos, espero que siga así".

Renovación

"Como siempre. Mi renovación va bien. No te puedo decir más, pero siempre he dicho que quiero continuar en el Real Madrid y que estoy muy contento de estar aquí. Espero estar aquí el año que viene, más no te puedo decir".

¿Intentan desprestigiar al Real Madrid?

"No, para nada. Nada de lo que se dice fuera puede manchar nuestra historia y lo que estamos haciendo. Cuando eres el mejor equipo del mundo es normal que pasen estas cosas. Pero las críticas no pueden manchar ni nuestra imagen ni la del club, para nada".

Nuevo mandato de Florentino Pérez y los fichajes

"Primero felicitarle por su mandato. Seguro que tiene muchas ganas. Seguro que tiene muchas ganas de formar un gran equipo otra vez, aunque ya lo tenemos. El 'presi' siempre ha hecho grandes cosas para el Real Madrid y seguro que va a seguir haciéndolo".

