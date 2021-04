Míchel Salgado y el Real Madrid de los 'Galácticos': así define a Raúl, Zidane, Ronaldo, Figo...

Míchel Salgado es una de las leyendas del Real Madrid. Con un palmarés envidiable, en el que destacan las dos Champions League que conquistó en el 2000 y en el 2002, el gallego ha sido el invitado especial del canal que Lorenzo Sanz tiene en Twitch. Dentro de esta conversación, el exfutbolista ha hablado de todo, desde su fichaje por el club blanco a definir a algunos de los 'Galácticos'.

Sobre cómo se produjo su fichaje, Salgado ha señalado que "fue especial". Por aquel entonces tenía 22 años y militaba en el Celta de Vigo: "Teníamos un equipazo, ganamos los dos partidos al Madrid. A Ginés Carvajal le vienen más equipos, no solo el Madrid. Mi cláusula era de 2.000 millones de pesetas, récord en esa época para un defensa. De las primeras ofertas que caen es el Madrid".

También el Milan llamó a su puerta, de hecho lo hizo Berlusconi en persona, además de la Juventus de Turín, que ofreció al Celta dinero más un jugador francés. El Barcelona también lo intentó, metiendo también en la operación a otros futbolistas, pero el gallego decidió que quería ir al Santiago Bernabéu.

Míchel Salgado, en los Premios 'FIFA the Best 2018' FACUNDO ARRIZABALAGA Agencia EFE

"Decido que quiero ir al Real Madrid, que quería negociar y a mí me daba igual. Firmé un acuerdo privado en marzo en una calle detrás del hotel. Quería que todo se arreglara bien para el Celta", ha revelado. "El día que me voy a meter en el avión para llegar a Madrid tengo una llamada de Ginés que me dice que soy jugador del Real Madrid. Me llamaron de cabina que tenía una llamada. Mi primera entrevista como jugador blanco fue en un avión", ha agregado.

Los 'Galácticos'

A esa generación de futbolistas se les bautizó como el Real Madrid de los 'Galácticos' y sobre esta etiqueta ha querido hablar: "Esa etiqueta está mal vendida, parece que fue desde que llegó Beckham y cuando él llegó estábamos celebrando nuestro sexto título. Con Figo, con Zidane... nadie se acuerda de eso. El equipo espectacular que teníamos ya ganaba".

A partir de ahí, ha comenzado a pasar revista a sus excompañeros: "Zidane es el más elegante que he visto, es increíble, espectaculares los movimientos. Raúl es el jugador que siempre eliges para ganar un partido, El más inteligente, el que lee mejor el partido. La gente decía 'tiene suerte, siempre le cae el balón'. No es así, no es suerte, es intuición".

De Roberto Carlos ha dicho que es "el jugador más explosivo" que ha visto en su vida. "El lateral más grande que ha dado la historia del fútbol, por la pegada al balón y por el espectáculo. Es de los pocos laterales que la gente pagaría dinero por ir a verle". Para Figo y Ronaldo también tuvo palabras.

Del portugués ha destacado que "tiene una personalidad única dentro del campo". "Te dice 'dame el balón' aunque esté rodeado de rivales", ha apuntado, mientras que de Ronaldo ha dicho que es el "más grande" que ha visto en el fútbol "y eso que llegó al Madrid tocado". "Nunca he visto a un delantero igual. Messi, Ronaldinho... pero el 'Gordo' está por encima", ha sentenciado.

