El once del Real Madrid ante el Barça en El Clásico

El Real Madrid disputará una de las jornadas más importantes en lo que resta de temporada liguera. El conjunto entrenado por Zinedine Zidane recibirá al FC Barcelona. Ambos conjuntos con una buena dinámica y mucho por decir en la competición doméstica. Los de Koeman quieren los tres puntos porque dependen de sí mismos para ganar el título. El Real Madrid, sumando un triunfo, quedaría a la espera de lo que sucediera en el duelo entre el Atlético y los culés.

El único punto en contra para los merengues es el del físico, pues jugaron jornada liguera el pasado sábado, este martes disputaron la ida de cuartos de final de la Champions, este sábado repetirán jornada liguera ante el Barça y la semana que viene, una vez más, deberán verse las caras con el Liverpool para saber si continúan a semifinales de Champions o si, en caso de remontada, abandonan la pelea por la 'Orejona'.

Zidane, por lo tanto, no tiene una gestión nada sencilla de El Clásico. No podrá contar con Eden Hazard, que se ha quedado fuera de la convocatoria. Sin embargo, sí que tiene en sus filas a jugadores en racha como Kroos o Vinicius, protagonistas de la última jornada europea. El técnico francés ha llamado a 19 jugadores, todos de la primera plantilla, y no se esperan grandes sorpresas en el once.

Once del Real Madrid

La portería estará ocupada por un habitual como Courtois, que sigue en busca de esa racha de partidos sin encajar ningún gol. Ante el Eibar, último encuentro liguero, logró dejar la portería a cero y espera poder repetir contra el Barcelona. Por delante del belga habrá, previsiblemente, defensa de cuatro. Lucas Vázquez se ha adueñado del lateral derecho y Mendy del izquierdo. Contando con las bajas en el centro de la zaga, Militao y Nacho serán quienes repitan como pareja de centrales.

El tridente del centro del campo tampoco apunta a tener grandes modificaciones. Kroos, Casemiro y Modric vienen rindiendo a un gran nivel y forman parte de los habituales de Zidane en su esquema de gala. La única sorpresa podría estar en la inclusión de Fede Valverde, cuya entrada en el once cambiaría el 4-3-3 que acostumbra a plantar Zizou.

Los tridentes

Con el tridente del ataque, igual que con el del centro del campo, tampoco debería haber ningún cambio. Karim Benzema es intocable en la punta de ataque y así lo viene demostrando en los últimos encuentros. El francés, además, llega en racha habiendo marcado seis goles en los últimos cuatro partidos de La Liga. Su cara a cara con Messi, de hecho, apunta a ser uno de los duelos de la noche.

Sus acompantes por banda serán Marco Asensio o Vinicius. El balear podría ser sacrificado si Valverde entrara en el once, pero tiene muchas opciones de disfrutar de la titularidad. También se ha reencontrado con el gol, también en Champions, y el Barça es un rival contra el que suele hacer daño. Vinicius pondrá la guinda al once inicial, más después de su exhibición ante el Liverpool.

