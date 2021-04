Streaming en directo | Real Madrid - Liverpool (Champions League)

Este martes 6 de abril comienzan los cuartos de final de la Champions League. Manchester City y Borussia Dortmund se ven las caras en uno de los duelos de la jornada, mientras que el Real Madrid recibe al Liverpool en el Estadio Alfredo Di Stéfano.

Dentro de una semana, los de Zidane y los de Klopp se enfrentarán en Anfield para decidir cuál de los dos equipos alcanza las semifinales de la máxima competición continental. Pero primero toca el duelo en la capital española con el recuerdo de lo sucedido en Kiev en la final del año 2018.

En aquella final, el Real Madrid logró imponerse, con un Gareth Bale que fue suplente y acabó como el MVP del partido, para levantar La Decimotercera, la que es hasta el momento la última 'Orejona' que ha ganado el conjunto merengue. Después de dos años cayendo en octavos, los blancos ya están en cuartos.

Marco Asensio y Luka Modric, tras el gol del '11' blanco LaLiga

Las novedades en la casa blanca llegaron en la mañana del partido después de conocerse el positivo de Raphaël Varane por la Covid-19. En su lugar entró en la lista de convocados Víctor Chust. La baja del francés se suma en defensa a las de otras piezas importantes como las de Sergio Ramos o Dani Carvajal.

En la previa del partido, Zidane explicó que esta temporada se había infravalorado al Real Madrid: "Creo que sí. Al final, nosotros nos merecemos respeto, tengo mucha confianza en mi equipo. Eso no lo podemos cambiar. Nosotros podemos hacer nuestro trabajo cada día. Este club hace que se hable mucho fuera, pero nunca damos las cosas por perdidas mientras haya esperanza. Vamos a pelear, a seguir trabajando fuerte. Mañana va a ser un día muy duro".

Mientras que Klopp miró al pasado para señalar que no se enfrentan al mismo equipo que en 2018: "Este Madrid no tiene nada que ver con el de 2018. Recuerdo el partido, por cierto, todos me preguntaron un mes después si invitaría a Ramos a mi 60 cumpleaños y dije que no. Ahora me lo pensaría. No puedo recuperar ese enfado, pero ya dije que no me gustó lo que pasó aquella noche. Si somos mejores pasaremos y si no, lo hará el Real Madrid".

