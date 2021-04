Mbappé: "Nadie puede limitarte si tienes la ambición de hacer grandes cosas"

Kylian Mbappé ha señalado este sábado en una entrevista concedida a la emisora RMC, de la que el viernes se adelantaron algunos extractos, que aunque tiene ego, es un rasgo que debe verse como algo positivo porque le empuja a dar la mejor versión de sí mismo.

"Nadie puede limitarte si tienes la ambición de hacer grandes cosas. Eres dueño de tu destino. Cada uno lo es. Siempre he querido estar aquí, ser lo que soy, y ahora que lo soy, quiero seguir creciendo y hacer lo que se me da mejor", señaló el jugador.

"En mi cabeza siempre me digo que soy el mejor porque así no te pones límites e intentas dar la mejor versión de ti mismo", añade. De hecho, admite que mantiene esa actitud pese a que se enfrente a jugadores como Cristiano Ronaldo o Leo Messi, al que se midió recientemente en la Champions League. De ellos dice que son mejores y han hecho "mil cosas más" que él.

Kylian Mbappé, con la selección de Francia Reuters

Mbappé insistió en la importancia de convencerse a uno mismo de que puede "mover montañas". "La gente no entiende el ego, pero cuando no estás bien no hay nadie que se te vaya a acercar para decirte que eres capaz. Estás solo. Te tienes que convencer de que puedes hacer grandes cosas", dijo con un discurso parecido al de sus polémicas declaraciones recientes que tanto han dado de qué hablar.

Champions y el Mundial

Mbappé confía también en sus posibilidades ante el Bayern: "Es un gran equipo. Vamos con tranquilidad y confianza. Es un partido que la gente querrá ver, un partido bonito. Tenemos que dar un buen espectáculo. Esperemos volver con la victoria".

El jugador ganó el Mundial en 2018 con apenas 18 años y reconoce que tal vez no fue consciente del todo de su importancia al haberlo logrado tan pronto.

"Si tengo la suerte de ganar otra a los 30 puede que sea algo más emotivo y más simbólico", añadió en Le Parisien, donde dejó claro que aunque el Mundial es el "Grial absoluto", la Champions, a nivel de clubes, "es lo máximo"

[Más información: Mbappé se pone a tiro del Real Madrid: el PSG quiere entre 120 y 150 millones]