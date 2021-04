Zidane, sobre la lesión de Sergio Ramos: "Nadie tiene la culpa"

Vuelve La Liga. El Real Madrid se enfrenta al Eibar antes de afrontar la fase más decisiva de la temporada en la que se enfrentará al Liverpool en los cuartos de final de la Champions League y al Barcelona en El Clásico de La Liga. Zinedine Zidane atendió a los medios de comunicación en rueda de prensa antes del partido contra el conjunto de Ipurúa.

El técnico francés tuvo que hacer frente a laspreguntas de los medios de comunicación en una semana cargada de actualidad, desde la reciente lesión de Sergio Ramos y la recuperación de Eden Hazard hasta la reunión que mantuvo el Real Madrid este jueves con Mino Raiola y Alf-Inge Haaland por el posible fichaje del delantero noruego del Borussia Dortmund.

Críticas a Ramos

"Nadie tiene la culpa. Ni la Selección ni el Real Madrid. Esto es el fútbol. Nos ha pasado mucho este año, pero esta parte del fútbol no nos gusta. Son cosas que pasan y tenemos que aceptarlo. Nadie tiene la culpa aquí. Queremos que Sergio se recupere cuanto antes, sabemos que él quiere estar siempre".

Sergio Ramos, con la Selección EFE

Ramos, ¿en El Clásico?

"Queremos que esté con nosotros siempre. Después de decirte eso, digo que hay que pensar en todos los que están y no vemos más allá del partido de mañana. Según mañana gestionaremos el resto. Mañana y ya está. A las 16:15 horas hay un partido y tenemos que estar preparados todos".

Regreso de Hazard

"No tenemos plan. Vamos día a día. No vamos a forzar nada y lo importante es que esté recuperado. No puedo decir si lo veo en cinco, diez días... Si es en tres, mejor. Está contento porque está con el equipo, pero ya veremos en el partido".

Lesiones en el parón

"No podemos gestionar lo que pasa con las lesiones. Me gustaría tener a todos sanos, pero no es el caso. El fútbol hoy en día exige muchísimo. Por eso la recuperación es importante. Quedan 10 partidos de Liga y debemos concentrarnos en ello".

Kroos está mejor

"Kroos está mejor, ha tenido una lesión que le ha impedido ir con la selección. Ha entrenado con nosotros hoy, hay muchos partidos y no vamos a hacer el tonto. Vamos a ver cómo lo gestionamos, pero está con nosotros, es lo importante".

Reunión por Haaland

"Me canso de decir lo mismo, lo que puede pasar fuera no te voy a decir bien o mal, no voy a entrar. Lo que me interesa es el partido de mañana. Además, Haaland no es jugador mío".

La lesión de Ramos

"Ramos estaba bien para ir con la selección. Es verdad que no jugó con nosotros, se sentía mejor y era un proceso normal. Ahi jugó un poco, tuvo una sensación, es una pequeña lesión y espero que vuelva con nosotros. Ha sido normal".

Viaje de Ramos con España

"Hay un seleccionador que selecciona a sus jugadores y yo no entro ahí. Luego se puede o no se puede. Sergio era seleccionable, se ha ido con la Selección y pasó lo que pasó".

¿Piensa en Haaland y la próxima temporada?

"No. Pienso únicamente en el partido de mañana. Preguntaste y te contesto. Mi preocupación es el partido de mañana".

Renovación de Ramos

"No creo que esto afecte su proceso de renovación. Yo quiero que Sergio se quede aquí. Estamos siempre en contacto con la Selección, lamentablemente no se ha podido evitar. Como muchas este año. Cuando miras las lesiones que hemos tenido es demasiado, es mucho".

Visita de Raiola

"Cada uno hace lo que quiera, yo no me meto en nada. Cada uno hace lo que ve conveniente. Me repito, pero mi trabajo es preparar con mis jugadores y la gente que trabaja aquí el partido de mañana".

Mbappé y las críticas

"La presión y las críticas mientras más fuerte eres más vas a ser criticado. Para todos los jugadores siempre habrá críticas. Se dirán cosas maravillosas sobre Mbappé cuando haga algo bueno y cuando haga algo malo... Pero para todos los jugadores. Aquí lo sabemos bien".

[Más información: Kroos y Hazard apuntan al Liverpool: el Real Madrid aligera la enfermería]