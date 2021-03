Nacho: "¿Renovar? En verano me sentaré con el Real Madrid, tomaremos la mejor decisión"

Nacho Fernández pasó de tener un pie fuera del Real Madrid a ser una pieza clave en el conjunto blanco esta temporada. El futbolista ha sabido aprovechar sus oportunidades a la perfección y ya suma 1.707 minutos entre los 20 partidos que ha participado hasta la fecha.

El jugador fue baja por la Covid-19 y durante una entrevista para El Transistor de Onda Cero ha señalado que llegó a perder "el gusto y el olfato", añadiendo, además, que todavía no los ha "recuperado del todo". Después, el central ha hablado sobre una de las noticias del día en la casa blanca: la lesión de Fede Valverde.

"Sí, he estado con él esta tarde. Parece ser que es 'poquilla' cosa. Estábamos hablando ahora de aunque sea poquito lo que tengas, por lo que viene, pues no es bueno. Pero, bueno, yo creo que no es una lesión de mucha importancia. Esperemos que a la vuelta, cuando regrese la competición, esté ya con nosotros", ha comentado Nacho.

Selección española

Su nombre no ha sido incluido por Luis Enrique en la convocatoria de la selección española para el parón de selecciones de este mes de marzo: "No me duele no estar en la selección pero me da pena. Lógicamente me da pena. Yo sé lo que es estar en la Selección, sé lo que es vivir esos momentos y, lógicamente, en esta convocatoria tenía la esperanza porque venía de jugar muchos partidos seguidos".

Nacho Fernández, con la camiseta rosa del Real Madrid LaLiga

"De ahí la esperanza. Pero sé que hay jugadores muy buenos y el míster tiene que decidir entre jugadores que lo están haciendo muy bien. Esta vez no me ha tocado, pero toca seguir peleando, que todavía quedan partidos", ha continuado explicando el futbolista español.

"Estoy contento por la situación que estoy viviendo en el Madrid, pero con un poquito de pena por no haber podido ir con la Selección. Seguiré peleando. Si algo ha hecho Luis Enrique es que no se casa con nadie, así que no pierdo la esperanza de ir", ha añadido Nacho Fernández sobre este tema.

Real Madrid

Nacho lleva toda su vida en el Real Madrid, el club de su vida: "Cuando era pequeño decía ojalá pueda jugar en el Real Madrid...ahora llevo más de 200 partidos y soy muy feliz defendiendo esta camiseta, ojalá pueda hacerlo durante mucho tiempo". Y es que el jugador se encuentra muy bien.

"Me encuentro con mucha confianza, asentado, está siendo un año muy bueno para mí en lo personal. Sería un sueño terminar mi carrera en el Real Madrid. El año pasado estuve más fuera que dentro del equipo pero el fútbol da muchas vuelta. ¿Renovar? Cuando llegue el verano me sentaré con el entrenador y con el club y tomaremos la mejor decisión", ha señalado sobre su presente y futuro.

Su decisión dependerá, en buena medida, de lo que ocurra en verano y con el mercado de fichajes: "Lógicamente si llega un jugador en mi posición influye en mi decisión de futuro; para mi lo más importante es saber la opinión de mi entrenador y de mi club y tomar una decisión desde la tranquilidad".

Otras cuestiones

Nacho también ha tenido tiempo para hablar del delantero que más le ha costado defender: "Un delantero que siempre me ha costado mucho parar es Harry Kane, es muy difícil de defender, es muy fuerte". Además de mandar un mensaje a los eternos rivales: "Al Atleti y al Barça les encantaría estar jugando la Champions; queremos hacerlo muy bien en las dos competiciones".

[Más información - El Real Madrid refuerza su defensa: las claves del futuro, fichajes y apuestas]