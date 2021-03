Morata, sobre el 'caso Cristiano' y el Real Madrid: "El problema es que está acostumbrado a ganar"

Álvaro Morata es de los que cree que Cristiano Ronaldo no se moverá de la Juventus este verano. El delantero portugués tiene contrato hasta 2022, pero los fracasos en la Champions League y el tercer lugar que ocupan en la Serie A han disparado los rumores sobre su futuro. El luso está acostumbrado a ganar y ser el mejor, algo que en Italia no ha terminado de conseguir a la vista de los resultados deportivos.

Morata, que acudió a los micrófonos de El Larguero desde la concentración de la selección española, intentó arrojar algo de luz al futuro de Cristiano Ronaldo. Hay quien le vincula con el Manchester United. Otros con el Real Madrid, donde podría consumar un regreso de ensueño. Sin embargo, su compañero en la Juve no tiene dudas de que el '7' no se moverá en unos meses.

"Nos han criticado a todos, pero ninguno más del equipo tiene todos los títulos que tiene Cristiano", ha asegurado el jugador cedido por el Atlético. "Nos afecta a todos, a todo el equipo, no es agradable recibir críticas de tu afición y de todo el mundo. No me gustaría ser el equipo contra el que juega Cristiano después de que le hayan criticado", ha reconocido.

🇵🇹 "¿Qué Cristiano quiere zanjar su etapa en la Juve? No, creo que no es así. En otro club le hubiera pasado igual, está acosumbrado a jugar finales de Champions. No es una cosa de la Juventus. Está contento con el grupo" pic.twitter.com/7hGEvmz16y — El Larguero (@ellarguero) March 23, 2021

Según el español, con Cristiano tiene una buena relación, aunque cuando están fuera del terreno de juego intentan hablar de todo menos de fútbol y rumores. "Como pasamos tanto tiempo juntos, entrenamos mucha táctica y estamos mucho en el campo haciendo jugadas", cuando se abandona el césped es para tratar otros temas. "Cuando estamos fuera hablamos de la actualidad, de cómo está el mundo. No comentamos todo lo que sale en prensa. Intentamos evadirnos del fútbol, de cómo está España, Portugal...", ha confesado Morata.

Su futuro... y el de Cris

El delantero, tajante, ha recalcado que no cree que Cristiano esté incómodo en la Juventus, sino que es cosa del momento. "Ha jugado cinco o seis finales de Champions. Si estuviera en el United y no hubiera pasado de octavos estaría igual. El problema es que está acostumbrado a ganar, y cuando uno lo lleva dentro, es normal que lo esté pasando mal". Por ello, su futuro está en Turín: "Le veo en la Juve, la Juve lo valora como el jugador que es y creo que está contento aquí". "Quiero que Cristiano se quede en la Juve, de ahí a lo que pueda pasar... Ojalá tenerle cerca", ha recalcado.

Respecto a su propio futuro, Morata ha recordado que tiene "un contrato que hay que respetar" y que será "a final de verano" cuando le confirmen dónde jugará el año que viene. "De momento no he hablado con nadie de la Juve. Yo estoy contento ahí, es el principio de un proyecto nuevo y estoy contento". Además, mostró su apoyo al Atlético de Madrid en la pelea por La Liga y explicó que Llorente se fue del Madrid porque "buscaba otra cosa". "Marcos no quería estar en el modo en el que le querían y seguramente Luis Suárez -en el Barça- también".

