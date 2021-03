Klopp confirma las ganas de revancha del Liverpool: "Tener esa oportunidad de nuevo es genial"

El Liverpool ha sido el equipo que el sorteo ha elegido para el Real Madrid como rival en los cuartos de final de la Champions League. Se trata de la repetición del duelo en la gran final del año 2018, aquella que se disputó en Kiev y que quedó resulta por el golazo de Gareth Bale de chilena y por los dos graves fallos de Loris Karius.

Ahora, Karius ya no está en la meta de Anfield, sino en que está Alisson, y el Liverpool ha registrado una enorme subida desde entonces, pero también una potente caída, y es que la temporada de los ingleses no está siendo nada buena. Tanto es así que hace unos días Jurgen Klopp, quien sigue siendo el técnico del Liverpool, aseguraba que su equipo no era favorito para la Champions a pesar de eliminar con claridad al Leipzig.

A pesar de que en la máxima competición continental solo han recibido tres goles y han tenido un paso más o menos firme, el mal rumbo que han tomado en la Premier League en los últimos meses ha provocado que lo que comenzó siendo un bajón se haya convertido en una crisis importante incluso con rumores de cese del entrenador incluidos.

Bale y Toni Kroos celebran un gol en la final de la Champions de 2018 Quique Falcón / EL ESPAÑOL

No parece que Klopp vaya a caer antes de medirse al Real Madrid, pero lo cierto es que el descalabro sufrido desde lo más alto siempre duele más. Los reds llevaban casi cuatro años sin perder en Liverpool y ahora han encadenado hasta 6 encuentros con derrotas en casa. Una estadística que resume muy bien el estado actual del Liverpool, sexto en la Premier y con 9 partidos perdidos en el campeonato.

Sin embargo, la Champions puede ser la tabla de salvación a la que se aferren para salvar la temporada. Desde luego que con una plantilla en la que hay jugadores como Salah, Firmino, Mané o Thiago todo es posible. Así al menos lo cree Klopp, que está muy emocionado por lo vivido en el sorteo.

Así lo ve Klopp

"Es emocionante, emocionante. Obviamente es un sorteo difícil, pero estoy bien porque si miras a todos los otros equipos piensas, 'Dios mío' porque todos son fuertes y todos tienen calidad, eso está claro. Tengo muchas ganas de que lleguen los partidos".

Klopp y toda la afición del Liverpool tienen en mente esa dura derrota en la gran final del Kiev del año 2018, un golpe que fue muy duro de superar, pero que también les hizo crecer. Aún así, siguen con sed de venganza para cerrar el círculo: "Hace poco más de dos años que nos enfrentamos a ellos y fue una noche difícil para nosotros, así que tener la oportunidad de jugar contra ellos de nuevo es genial".

Benzema protege un balón entre Wijnaldum y Henderson en la final de la Champions de 2018 Quique Falcón / EL ESPAÑOL

Uno de los temas a resolver hasta que llegue la eliminatoria es saber dónde se jugará el partido de ida que, muy probablemente, no podrá ser en Madrid, en el Alfredo Di Stéfano: "No sabemos dónde jugaremos y cosas así, pero está todo bien. Si será Budapest, está bien. Estamos bien con eso. El partido en casa, con suerte, en Anfield, también será genial".

A pesar de que haya pasado tiempo, Klopp no se fia de los cambios sufridos por el Madrid y su supuesta debilidad: "Creo que es la primera vez que me enfrento a ellos cuando Cristiano no está; probablemente sea la primera vez desde que Bale no está allí. Pero obviamente Sergio Ramos todavía está ahí, Varane todavía está, Kroos todavía está, Modric todavía está, Casemiro todavía está, Carvajal todavía está, Benzema sigue ahí".

