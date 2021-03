Zidane: "¿Mi futuro? Puedes firmar por 10 años y mañana estar fuera..."

El Real Madrid afronta este fin de semana otra jornada de La Liga, la última antes del inminente parón de selecciones. Los de Zinedine Zidane se miden al Celta de Vigo y el técnico francés acudió a rueda de prensa para analizar el partido antes de poner rumbo a la ciudad gallega.

La atención está puesta sobre el sorteo de la Champions League celebrado este viernes y que emparejó al Real Madrid con el Liverpool en los cuartos de final. Los medios de comunicación quisieron conocer la visión del entrenador madridista sobre una eliminatoria que reedita la última final de Champions que jugó el club blanco en 2018.

Interés de Francia

"Lo que pienso yo es en el partido de mañana. Del resto no voy a decir nada".

Zidane controla el balón tras salir por la banda REUTERS

Cruce contra el Liverpool

"Sabemos las dificultades del partido. De todas formas, a este nivel todos son muy buenos y muy difíciles. Será una eliminatoria muy exigente. Les conocemos y físicamente van a exigir mucho más. Pero, de momento, eso vendrá después del parón de selecciones".

El Madrid, ahora favorito

"El mundo del fútbol es lo que es. Me gusta el fútbol y tengo la suerte de entrenar en este gran club y antes haber jugado en este gran club. De lo que se dice no voy a cambiar nada. Solo podemos disfrutar porque esto algún día se va a acabar".

Función de Mendy

"Mendy puede hacer muchas cosas en el campo. No tiene una función, para mí un jugador no debe tener sólo una función. Es bueno, debe hacer cosas defensivamente pero también puede y debe aportar ofensivamente".

Semana decisiva

"Cada año es lo mismo. El tramo final, marzo y abril, cando empezamos la Champions te estas jugando siempre todo. No me fijo en esas cosas, me fijo en el día a día. El resto es filosofía. Lo que queremos es seguir trabajando, darlo todo en las dos competiciones".

Jugar en casa ante el Liverpool

"No sabemos lo que va a pasar, a fin de mes sabremos. Jugaremos dónde nos dicen. Preferimos jugar en el Di Stéfano, pero veremos lo que dirán".

Solo el Madrid en Champions

"Es una coincidencia. Los equipos españoles son todos muy buenos, eso no va a cambiar. Este año es una coincidencia y el año que viene los equipos españoles estarán ahí, como siempre".

Jugársela en Liga y Champions

"Todo va a estar complicado. Ni tenemos que pensar en el Barcelona o el Liverpool. Miramos el día a día. Tenemos que estar preparados a todo lo que nos puede venir. Con dificultades. Un día arriba, otro abajo y tenemos que estar ahí, en medio. Sabiendo que estamos vivos".

Hambre de victoria

"Lo que yo veo es la pasión que tienen de hacer más, querer más, de demostrar que son los mejores. Cada día disfruto de lo que veo con ellos, entre ellos tienen un ambiente muy bueno de trabajo y disfruto del entrenamiento que hacen cada día".

Salir a final de temporada

"¿Y qué? Siempre lo voy a repetir. Es el día a día. No veo más allá de lo que hago ahora. No planifico nada. Puedes firmar por 10 años y mañana estás fuera, o al revés. Me anima el día a día, el resto son discusiones de las que no puedo decir nada".

Estado de Hazard

"Lo que queremos para Hazard es que se recupere, bien, totalmente. No pasar por el quirófano. Vamos a tener un plan distinto y estamos en ello. Yo quiero como entrenador, el jugador también, es que vuelva bien, recuperado totalmente".

¿Buen sorteo?

"No podemos decir que es un mal sorteo ni un buen sorteo. Lo que pasa toda la temporada, ya ves cómo está el Liverpool en su Liga y en una eliminatoria puede jugar su carta. Pueden decir ellos lo mismo de nosotros".

