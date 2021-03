Benzema y Rodrygo, las novedades del once del Real Madrid para el derbi

Rodrygo Goes celebra su gol con el Real Madrid

Once con sorpresas para afrontar este derbi. Zinedine Zidane ya ha elegido a sus once jugadores con los que disputará este trascendental partido en el Wanda Metropolitano. Karim Benzema marca principalmente esta alineación con su regreso tras los problemas físicos musculares que le han acompañado en las últimas dos semanas. Con un solo entrenamiento con el grupo, el francés ya avisó tras el encuentro ante la Real Sociedad que el plan con él era que estuviera. Y así lo ha cumplido.

El francés se había perdido los últimos tres partidos con esos problemas en los aductores que le apartaron de la disciplina de grupo. El francés, que también había sufrido una afectación muscular en la primera vuelta, llega a este derbi siendo trascendental en el equipo. Es la principal vía de anotación luchando por el pichichi una temporada más contra Messi y Suárez. Sin su presencia, los blancos habían tenido un auténtico quebradero de cabeza para meter el balón en la portería.

Eso sí, no será la única novedad en el ataque. Rodrygo Goes regresa al once titular después de haber vuelto de su lesión grave del mes de diciembre. Sus buenos minutos ante la Real Sociedad han sido premiados con partir de inicio este domingo. Marco Asensio se mantiene a pesar de esta incorporación, dejando a Vinicius Jr. en el banquillo. Será la alternativa para la segunda parte junto a Hugo Duro, que entró en la convocatoria por la baja de Mariano.

Los merengues regresan al Metropolitano con el francés y el brasileño como principales buenas noticias, pero en los últimos partidos lo relevante siempre sucede en el centro del campo. Allí no faltan a la cita el tridente que conforman Casemiro, Kroos y Modric una cita más. Los blancos están fiando el ritmo de los partidos a estos 'viejos rockeros' que siguen acumulando minutos y titularidades a pesar de la edad, sobre todo, del croata.

En la defensa no hay novedades con una línea que componen Lucas Vázquez, Varane, Nacho y Ferland Mendy. El lateral francés sigue gestionando su buen estado de forma y quiere ser protagonista en este derbi. En la ida fue fundamental Dani Carvajal, que sigue lesionado, por lo que Lucas Vázquez también quiere igualar la actuación del habitual titular. El gallego, que sigue sin renovar, sigue acumulando minutos esta temporada en la que ha evolucionado como defensa. Courtois será el portero.

