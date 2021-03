Vinicius, madridismo en estado puro: cita a Juanito tras llegar a 100 partidos en el Real Madrid

El Real Madrid no logró la victoria ante la Real Sociedad en la última jornada liguera. Ganó el Atlético, hizo lo propio el Barça y, el equipo de Zidane, se tuvo que conformar con el reparto de puntos ante la cuadro vasco. Sin embargo, pese a ese mal resultado, Zidane se llevó la buena noticia del golpe en la mesa de Vinicius. El brasileño necesitaba un partido para reivindicarse y ante los de Alguacil lo logró.

El atacante era uno de los más seguidos. Podía cumplir 100 partidos con el Real Madrid. Una cifra representativa de su talento y que, con tan solo 20 años, aumenta la confianza en el potencial de Vinicius. Jugó menos de 30 minutos y marcó un gol clave en el resultado merengue. Fue su particular manera de celebrar su logro, pero ha sido en un mensaje en redes sociales donde se ha explallado más con la afición del Real Madrid.

Vinicius, en un vídeo colgado en su cuenta de Instagram, asegura que es "un auténtico honor ser uno de los jugadores más jóvenes a alcanzar esta marca en el mejor club del mundo" y que vestir de blanco "es un sueño" que tiene "la suerte de viver todos los días". "El amor y las ganas que tengo para triunfar en este club son inmensas", ha reconocido en este post.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vinicius Jr. ⚡️🇧🇷 (@vinijr)

Pero, por si fuera poco, se ha ganado a la afición del Real Madrid recordando a un ídolo de la afición merengue. Juanito, máximo representante de lo que supone defender la elástica blanca, ha sido el referente de Vinicius en este agradecimiento por los 100 partidos.

"Este mensaje es para ti, madridista. Cumplí 100 partidos con esta camiseta. Más que celebrar, me gustaría agradeceros. Agradeceros por, con 16 años, ser deseado por el club más grande del mundo. Un niño de 20 años que tiene la suerte de haber jugado 100 partidos vestido de blanco. Y ya con tantas historias para compartir: ganar La Liga, el Mundial de clubes, marcar un gol en el Clásico...", recueda Vinicius.

"Solo puedo agradeceros y lamentar por no teneros en la grada del Santiago Bernabéu para apoyarnos. Soy más fuerte cuando escucho vuestros cánticos, soy más atravido cuanto estáis conmigo Creo que muy pronto estaremos juntos y ojalá me sea posible llegar a 500 partidos. Como dijo una vez Juanito: yo me siento madridista hasta la médula".

Apoyo del club

El Real Madrid confió, como bien ha recordado Vinicius, cuando el brasileño todavía era muy joven. El Barça le seguía de cerca y los principales clubes europeos querían su fichaje. Sin embargo, fue el equipo merengue el que se hizo con sus servicios. Vinicius ha pasado por el filial, se ha ganado un puesto en la primera plantilla y, pese a los altibajos, cuenta para el cuadro capitalino. La confianza en él es plena y, desde Zidane hasta Florentino Pérez, le han trasladado esa opinión.

El mismo Vinicius, en una reciente enttrevista, desveló una conversación con Florentino Pérez. El presidente del Real Madrid, según 'Vini', le da "la mayor fuerza de mundo" cuando le dice que es su "mayor fan" después de su propia familia. Zidane, por su parte, también le quiere. "Tengo cien por cien confianza en el Real Madrid, en Zidane, en todos los jugadores que están aquí...".

[Más información - Vinicius se juega su futuro en el Real Madrid: el momento clave]