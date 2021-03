El rayo de luz del Real Madrid para el derbi: Valverde, Rodrygo y la esperanza de Zidane

El Real Madrid sufrió un pinchazo inesperado justo antes del derbi contra el Atlético de Madrid. Se salvó un punto en el último momento contra la Real Sociedad, pero el sabor sigue quedándose pobre por lo que significa perder otros dos antes de una final por La Liga. La noticia positiva es que, en la primera parte, se vio a un buen Madrid. Y en la segunda, lo mejor fue el regreso de los lesionados.

Tras aguantar todo el mes de febrero con convocatorias plagadas de canteranos y hasta siete bajas por lesión como mínimo, Zinedine Zidane por fin pudo contar con una lista más acorde con el plan del equipo. Regresaron cuatro futbolistas y dos de ellos (Fede Valverde y Rodrygo) contaron con minutos en Valdebebas. En el Madrid se espera que a lo largo de la semana sigan sus pasos otros más.

De lo bueno a resaltar del empate contra la Real fueron los minutos Rodrygo y Valverde en el campo. El brasileño salió al campo en el minuto 61 de partido y el uruguayo hizo lo propio algo más tarde, en el 77'. Ambos dejaron buenas sensaciones: más determinación ofensiva, en caso de Rodrygo, y más energía, en caso de Valverde.

Cambios en el once

Tal y como están las cosas, todavía con bajas importantes como la de Eden Hazard y con jugadores que no arrancan como Marco Asensio, no sería de extrañar que Zidane diera entrada en el once titular a Rodrygo y/o Valverde contra el Atleti. También está claro que el esquema no se moverá del 4-3-3 (o el 4-4-2 en rombo como mucho) tras ver el desajuste del equipo al pasar a tres centrales, adelantando las bandas y retrasando a Casemiro, tras el descanso.

Rodrygo puede ocupar el sitio de Asensio si Zidane cree que el brasileño está preparado. Valverde podría jugar en el centro del campo y que Modric ocupara el sitio de Isco en el día de ayer, aunque es justo decir que el malagueño lleva dos partidos a buen nivel. Otro que luchará con ellos por un puesto será Vinicius, que fue suplente contra la Real y de sus botas salió disparado el balón que acabó siendo el 1-1 casi al final.

Esperando a Benzema

Zidane por fin ve multiplicadas sus opciones en el equipo. Ya sea en el once o en los cambios, el técnico francés tiene más con lo que contar y todavía espera la 'guinda'. Ese sería Karim Benzema. El delantero francés se ha perdido los últimos tres partidos y el equipo lo ha pagado con falta de pegada (solo un gol por partido). Su entrenador ya le espera para el derbi.

"Yo creo que Karim estará con nosotros, sí. La idea es que esté con nosotros. Todavía no ha entrenado con el equipo, pero él está mucho mejor de la molestia y mañana valoraremos a Karim", dijo Zidane en rueda de prensa tras el partido. Si Benzema está disponible, su presencia en el equipo titular del domingo será indiscutible.

Zinedine Zidane sigue el Real Madrid - Real Sociedad desde la banda REUTERS

Además de Rodrygo y Valverde, a los que se puede sumar Benzema, Zidane también recuperó contra la Real a Marcelo y Odriozola, aunque ellos no tuvieron minutos. Tanto la primera como la segunda línea quedan reforzadas, aunque ante el Atleti seguirán siendo bajas jugadores tan importantes como Sergio Ramos, Carvajal y Hazard. El cuarto lesionado pendiente es Éder Militao, aunque la zaga parece a buen resguardo en manos de Nacho y Varane.

El Madrid ve en el regreso de los lesionados un rayo de luz para el derbi, que será una final en toda regla por La Liga. El pinchazo contra la Real ha convertido lo que antes era una oportunidad para ser líder en una partida a vida o muerte si el equipo no quiere renunciar al título en marzo.

