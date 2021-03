El futuro de Pogba se define entre el Manchester United y los rumores con el Real Madrid

Pasado el ecuador de la temporada, los rumores típicos del mercado de fichajes son cada vez más numerosos. Uno de los grandes protagonistas de los últimos veranos ha sido un Paul Pogba que se ha mantenido en el Manchester United, aunque también ha sido relacionado con equipos de la talla del PSG, Juventus de Turín o Real Madrid.

En especial es el interés del club español el que más ha llamado la atención. Para nadie era un secreto que Pogba quería jugar a las órdenes de Zidane, pero también vestir la camiseta del trece veces campeón de Europa. Incluso habló sobre esta posibilidad a lo largo de la presente temporada.

"¿Zidane? Se han dicho muchas cosas. ¿Qué puedo decir? Claro, a todos los jugadores les encantaría jugar en el Real Madrid. Sería seguramente un sueño. Es un sueño para mí y por qué no algún día", explicó el mediocentro durante una concentración de la selección de Francia.

Paul Pogba, en un entrenamiento del Manchester United Reuters

De ahí a que incluso se pusiese cifra a su fichaje por el Real Madrid por 60 millones de euros. También a que llegaría en enero, cosa que él mismo negó al asegurar que no quería un traspaso a mitad de temporada. Mino Raiola también entró en acción para dejarse querer, después de que sus relaciones con el club blanco hayan mejorado. Pero ahora todo ha cambiado.

Se queda...

En principio, se espera que Pogba continúa siendo un diablo rojo. Solskjaer habló sobre ello recientemente: "Hemos tenido buenas conversaciones con Paul sobre cómo vemos la situación entre nosotros. Son conversaciones privadas, por supuesto, pero Pogba es futbolista del Manchester United de arriba a abajo. Ha estado aquí en dos etapas, vino siendo un niño, ha aprendido la historia del club".

Mirror ha seguido esta línea y desde el tabloide británico se asegura que ahora todo sigue en la línea de que Paul Pogba no se moverá de Old Trafford. Mino Raiola ya intentó suavizar la situación asegurando que él solo ha expresado su "opinión", pero que "no quería causar ningún problema" ni desestabilizar a nada ni a nadie.

El medio inglés señala que ahora Pogba está "abierto" a prolongar su estancia en el United e incluso a negociar un nuevo acuerdo para su renovación con la entidad de Mánchester. La última palabra no está dicha, pero ahora el internacional galo está más cerca de seguir que de salir en verano a otro gigante europeo.

