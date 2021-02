El Chelsea da luz verde a Tuchel para fichar a Haaland por más de 100 millones

El Chelsea quiere fichar a Haaland y Tuchel, que había solicitado a la directiva de la entidad el análisis de esa posible operación, ya tiene el visto bueno. La cúpula del club inglés ve viable el fichaje del delantero noruego y el conjunto de Stamford Bridge está dispuesto a superar los 100 millones de euros que se calcula que vale el atacante.

Haaland acaba contrato en 2024, pero este 2022 tiene una cláusula de salida que ha abierto la posibilidad de que el Dortmund prefiera venderle este verano antes de que el otro precio entre en funcionamiento. El delantero, además, está rindiendo a un gran nivel en competiciones de élite como la Champions League y media Europa coge posiciones para certificar su fichaje.

El Chelsea, que quiere reforzar la delantera de cara al próximo año, ya tiene claro que Haaland es el objetivo. Según ha revelado el diario alemán Bild, Tuchel ha recibido el visto bueno de Abramovich e irán a por el noruego con más 100 millones de euros como oferta de traspaso. Actualmente cuentan con Giroud o Werner como delanteros centros de referencia. El primero, con 34 años, entra en los últimos compases de su carrera.

Erling Haaland celebra un gol con el Borussia Dortmund en la Champions League Reuters

Werner, por su parte, fue el hombre del mercado cuando llegó al Chelsea y junto a Haaland podría armar una delantera de referencia en el panorama continental. Jóvenes, con experiencia en el fútbol alemán y un estilo de velocidad y potencial en punta de ataque.

El Chelsea, pese a ese interés, no lo tendrá fácil. Clubes como el Real Madrid también se han decidido ir a por Haaland y la carrera por lograr el fichaje no será nada fácil. El club merengue, además, ha dado preferencia al noruego por delante de Mbappé, por lo que su decisión es clara y refleja la confianza que hay en el potencial del jugador de 20 años.

Su agente le pone en el mercado

El representante de Haaland puede convertirse en uno de sus grandes problemas. Porque Mino Raiola, a lo largo de su trayectoria, ha demostrado ser todo un experto en generar polémica en torno a sus representados. Y más cuando el futuro de estos se encuentra en el aire. Se pudo comprobar con Pogba, sobre el que comentó que su etapa en el Manchester United ya había finalizado, o ahora con Haaland. Aunque el Dortmund ha defendido que cuentan con él, Raiola ya enumera los candidatos.

"Solo diez clubes se pueden permitir fichar a Haaland y darle el sitio en el que le gustaría estar después del Dortmund. Cuatro de esos clubes están en Inglaterra", reconoció el agente del jugador. Desde el Dortmund, sin embargo, le restaron importancia y aseguraron que quizás no llegara ni a ese número. Pese a ello, Raiola lo tiene claro: "No creo que haya un solo director deportivo o entrenador del mundo que diga 'no estoy interesado'".

La forma en la que evolucione la Champions será determinante. Nuevas exhibiciones de Haaland podrán aumentar el valor de mercado del jugador, mientras que un fracaso de su equipo ayudaría a acelerar la resolución de su futuro.

