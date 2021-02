Rummenigge: "El Real Madrid no tiene que hablar con el Bayern, Alaba es libre de negociar"

El futuro de David Alaba continúa en el aire. Las posibilidades de que abandone el Bayern Múnich en junio se elevan hasta el 99,9 por ciento, tal y como ha podido confirmar el propio Rummenigge. Sin embargo, el directivo de la entidad bávara no ha querido confirmar que su destino vaya a ser el Real Madrid.

En declaraciones para Sky Sports, Rummenigge ha revelado que en el Allianz Arena no han recibido ninguna llamada del Real Madrid por el jugador, aunque ha añadido que tampoco deben hacerlo de manera obligatoria al ser ya libre el internacional austriaco para negociar con otros clubes.

"No hay nada decidido hasta la fecha, pero las posibilidades de que abandone el club a final de temporada giran en torno al 99,9%. Ha tomado la decisión de probar algo nuevo. Fui testigo de su llegada al Bayern hace ya más de 12 años", ha comenzado diciendo el directivo del Bayern.

Rummenigge, director general del Bayern FC Bayern

"Era un chaval joven con tan solo 16 añitos. En todo este tiempo no solo ha sido un gran jugador, sino también una persona de lo más agradable. Sigue estando muy comprometido con el Bayern sobre el terreno de juego, lo que es muestra de su seriedad", ha continuado diciendo sobre David Alaba.

Rummenigge ha señalado que el austriaco "sigue siendo el mismo tipo encantador" al que quieren todos en el Bayern Múnich y que por ello "se merece que se le trate bien hasta el último día". Lo que ha querido dejar claro es que le haría "ilusión" poder despedir a Alaba "con muchos títulos cuando acabe la temporada".

Sin contactos

El Real Madrid no se ha puesto en contacto con el Bayern Múnich por Alaba, pero tampoco debe hacerlo en este caso al acabar el contrato del defensa en este mismo junio de 2021. En esta línea ha seguido explicando la situación Karl-Heinz Rummenigge.

Alaba celebra un gol con el Bayern Munich EFE

"Florentino no ha contactado con nosotros. Tampoco es que tenga que hacerlo. Desde el 2 de enero, el jugador es libre de firmar donde él quiera. Así lo dictan las normas de la FIFA, así es como funciona el negocio", ha comentado el directivo del equipo alemán.

"No sé hasta qué punto han avanzado las negociaciones con el Real Madrid, lo único que sé es que se trata de un gran club. No importa que esté viviendo un momento difícil y no haya tenido tanto éxito estos últimos años como venía acostumbrando, sigue siendo un grandísimo club y hay que entender al jugador", ha sentenciado.

