Oliver Kahn le cierra la puerta del Bayern a Sergio Ramos: "No hay nada"

El futuro de Sergio Ramos sigue siendo una incógnita. Mientras no acepte la oferta de renovación del Real Madrid y continúe defendiendo la camiseta, los colores y el escudo del mejor club de Europa, los rumores sobre su salida y su nuevo destino seguirán apareciendo a medida que avance la temporada.

El nombre del capitán blanco ya se ha relacionado al de muchos equipos del viejo continente. PSG, Liverpool o Manchester United han sido algunos de ellos que podrían tener interés en hacerse con los servicios del jugador del Real Madrid. En el club blanco están tranquilos pues saben que la decisión solo está en manos del jugador.

Sin embargo, el conjunto madridista no pierde el tiempo mientras el camero se decide y ya ha puesto su radar sobre algunos jugadores que podrían entrar dentro de la política de fichajes del club. Uno de ellos es David Alaba, que termina contrato con el Bayern y que podría recalar en el club de Concha Espina totalmente gratis. Su salto salario es el mayor impedimento en la operación.

David Alaba, con el Bayern Múnich Reuters

No obstante, el nombre de Alaba no es el único que está apuntado en la lista de posibles incorporaciones del Real Madrid. Nombres ya conocidos son el de Pau Torres, central del Villarreal y de la selección española, y el de Dayot Upamecano, defensa del Leipzig y que tiene enamorada a media Europa. Más atrás quedan otros como el de Jules Koundé, del Sevilla.

Un equipo que también busca centrales, precisamente porque perderá a Alaba, y con el que se había relacionado a Sergio Ramos es el Bayern Munich. El cojunto alemán podía ser un buen destino para el ex del Sevilla, pero desde la directiva bávara se han encargado de confirmar que no hay nada con el jugador del Real Madrid. Lo ha hecho la leyenda del fútbol alemán Oliver Kahn en una entrevista en Sky 90.

"Como jugador, me hubiera encantado jugar con Ramos. Pero no hay nada". Así de tajante se mostraba el mítico portero alemán que ahora forma parte de la directiva bávara sobre la situación de Sergio Ramos.

Sergio Ramos, durante un partido de esta temporada REUTERS

Kahn también habló de la actualidad de otros jugadores como Alaba, a quien dan por perdido: "Estamos perdiendo a David Alaba. Le hicimos una oferta hace mucho tiempo. No aceptó esta oferta. También entiendo que un jugador como él, que jugó en el Bayern de Múnich durante muchísimo tiempo, esté buscando un nuevo desafío en algún momento. Tenemos que pensar en quién podría ser adecuado para reemplazar a David".

Upamecano y Flick

Como su posible sustituto sitúan también a Upamecano, un jugador muy del gusto de Kahn: "Tiene demanda en toda Europa. Esta temporada ha demostrado la calidad que tiene. Por supuesto, también mantenemos conversaciones. Es un jugador que muchos de los mejores clubes europeos quieren y el Bayern es actualmente el club más exitoso del mundo en términos deportivos. Ahora somos especialmente atractivos para este tipo de jugadores".

Por último, Kahn se apresuró a zanjar los rumores sobre una posible salida de Flick, técnico que conquistó el triplete con el Bayern el curso pasado: "No estoy preocupado en absoluto. Hansi tiene un contrato con nosotros hasta 2023. No tengo la sensación de que nada vaya mal para él en este momento. Entrena en el club deportivo más exitoso. Puede ganar pronto su sexto título. No puedes tener más que eso".

