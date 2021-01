Bettoni, sobre la renovación de Sergio Ramos: "No me preocupa, es un gran capitán"

Un Real Madrid plagado de bajas y sin Zinedine Zidane, que todavía sigue siendo positivo por coronavirus, recibe este sábado en el Di Stéfano al Levante. Será David Bettoni quien se vuelva a sentar en el banquillo en ausencia del primer entrenador, como ya hizo el fin de semana pasado contra el Alavés. El segundo del técnico francés, además, comparece este viernes en rueda de prensa.

La actualidad del Real Madrid pasa sobre todo por la cantidad de lesionados que dejan al equipo, y a su defensa en especial, bajo mínimos. Sergio Ramos, Carvajal, Nacho, Lucas Vázquez, Fede Valverde y Rodrygo no podrán estar con el resto del equipo en el partido que se celebrará en Valdebebas este sábado.

Bettoni ha analizado el choque en rueda de prensa donde ha hablado sobre la vuelta al Estadio Alfredo Di Stéfano, las bajas del equipo y temas de actualidad como la renovación y la lesión del capitán Sergio Ramos o la participación de Vinicius, que ha contado con menos minutos en los últimos partidos.

Claves del partido

"Estoy contento de volver al Alfredo Di Stéfano para volver a jugar este partido. Las claves siempre son las mismas, estar preparados, meter intensidad y hacer nuestro juego. Hicimos una buena semana, los jugadores están metidos y tenemos una gran opción de ganar este partido".

Cómo está Zidane

"'Zizou' está mejor y cada día va a estar mejor. Está con nosotros porque mira los entrenamientos, discute todos los contenidos. La semana fue buena, con mucha intensidad y mucha concentración. No está fisicamente y se nota por su personalidad y su carisma, pero igualmente se nota".

Zinedine Zidane, durante el Alcoyano - Real Madrid de la Copa del Rey

El día a día

"Como dice Zidane, lo más importante es el día. Un ejemplo es el entrenamiento de esta mañana, que lo hicimos muy bien, disfrutando. Por eso, para el entrenador y para todos lo más importantes es el día a día y hacerlo bien en cada partido".

Renovación de Ramos

"Sinceramente lo de Ramos no me preocupa. Le veo cada día, está con su proceso de recuperación, es un gran capitán y no me preocupa. No hay nada más".

Recuperación de Sergio

"Está en un proceso de recuperación, cada semana está mejor. Vamos evaluando semanalmente cómo está y va mejorando. La próxima semana veremos cómo se encuentra".

Semana con tiempo

"Fue una semana de cuatro entrenamientos para preparar el partido contra el Levante. Preparamos aspectos técnicos, tácticos y físicos y estoy contento, seguro que veremos una buena versión del equipo".

Lesión de Carvajal

"Lo de Carvajal era una molestia y como siempre no queremos arriesgar. Nada grave. Hablamos con el jugador y con el cuerpo médico y no vamos a arriesgar, nada más.

Carvajal y Casemiro, en el entrenamiento del Real Madrid

La situación de Vinicius

"Yo creo que hay momentos de la temporada donde unos juegan más y otros menos. Vinicius es muy importante y solo es un momento puntual. Está entrenando muy bien y no hay nada preocopante ni con él ni con otro jugador".

Distancia con el Atlético

"Quedan muchos partidos. Si están primeros es que lo merecen por su regularidad. Nosotros vamos a jugar cada partido, uno a uno, y solo pensamos en el partido de mañana, sin pensar en los rivales. Al Levante le gusta hacer un buen fútbol como a nosotros y eso es lo que nos preocupa ahora".

El Ramos capitán

"Yo al Sergio que conozco es el mismo desde hace cinco años. Un gran capitán, con un gran corazón, siempre al frente si hay algún problema. Solo está molesto por no jugar y no competir, pero le veo normal, no hay un Sergio diferente".

Posibles salidas

"Hasta el 1 de febrero puede pasar de todo. Tenemos una plantilla y estamos contentos con los jugadores, como dice el míster, no sabes lo que va a pasar. Estamos tranquilos con todo eso".

Jovic y el idioma

"Yo no hablo inglés, pero ahora en un cuerpo técnico hay muchas personas que hablan muchos idiomas. El idioma del fútbol es sencillo, por eso no considero que sea un problema con jugadores extranjeros. A ellos les puede afectar en su adaptación, pero no con el cuerpo técnico".

Puesto de entrenador

"Yo estoy aquí de forma temporal, en contacto con Zidane, un poco más expuesto y más participativo en el trabajo táctico con los jugadores, pero el resto es normal, no le doy más importancia".

[Más información: El Real Madrid, con seis bajas y sin Zidane contra el Levante: así fue el entrenamiento]