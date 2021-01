La Copa de Lunin: cambio de guardia en la portería del Real Madrid

El Real Madrid volverá a la dinámica de competición tras unos días parado. A diferencia del resto de la temporada, la derrota ante el Athletic Club en la semifinal de la Supercopa de España ha dado cierto descanso a la plantilla merengue. Acostumbrados a las jornadas de entre semana por la Champions League o La Liga, los de Zidane debutarán en la Copa del Rey casi una semana después de su duelo ante los leones.

El Alcoyano pondrá a prueba tanto los ánimos merengues como el fondo de armario de Zidane. Porque, frente a las dudas que hay en el resto de jornadas, este miércoles nadie se plantea un once donde las rotaciones no sean las protagonistas. Y, especialmente, con un nombre que se da como fijo en el once de Zidane. Andriy Lunin, el portero suplente del Real Madrid, debutará esta temporada con un encuentro clave.

Y es que el equipo capitalino buscará una cómoda victoria para recuperar fuerzas y seguridad. Pero para Lunin no es solo un encuentro más en el que buscar el triunfo, sino que es toda una final. Con Courtois como intocable en la portería de La Liga o la Champions League, Lunin se la juega a un todo o nada en la jornada de Copa del Rey. El partido único no da opción de fallar y el más mínimo error, como les ha sucedido a clubes como el Atlético de Madrid, te puede costar la vida en el torneo.

Lunin entrena en Valdebebas

Lunin consagrará el cambio de guardia en la entidad merengue y tendrá la oportunidad perfecta para zanjar cualquier duda sobre su potencial. Las cesiones en temporadas anteriores le impidieron debutar en partido oficial con el Real Madrid. Y esta campaña, teniendo en cuenta que Courtois no ha dado ninguna tregua y que lo ha jugado todo, Lunin tampoco ha podido saltar al césped. El Alcoyano y su delantera, en busca de hacer historia, medirán al joven madridista.

Analizando a Courtois

Ser segundo portero en el Real Madrid no es fácil. Y menos si sabes que el puesto titular es casi imposible de pelear. Sin embargo, la parte positiva para jugadores como Lunin es poder compartir entrenamientos con los mejores del mundo. Desde que comenzara la temporada, con Lunin desde el principio, el arquero ha podido aprender todo de su homólogo belga.

Es algo que ya se tenía sabido el pasado verano, cuando se zanjaron las dudas sobre el futuro de Lunin. Con Keylor fuera y Areola en la misma situación, Lunin se quedó solo como posible recambio de Courtois. El belga debía contar con un suplente de garantías y en el club se confía plenamente en el joven Lunin. 21 años y meses de trabajo en Valdebebas que tendrán su recompensa ante el Alcoyano.

Experiencia

Aunque Lunin debutará con el Real Madrid, el arquero ucraniano cuenta con la experiencia suficiente como para estar tranquilo en la jornada copera. Y es que en su historial ya cuenta con presencias en partidos de Copa del Rey. La temporada pasada, sin ir más lejos, lo hizo con el Valladolid. Lunin disputó dos encuentros: en uno acabó imbatido y en otro ganó en los penaltis. Un año antes, cuando estaba en el Leganés, también pudo participar en Copa con dos partidos, uno de ellos imbatido.

