La otra cara de Vinicius: jugar en el Real Madrid y su lucha contra el racismo

Vinicius Júnior sigue peleando por su sueño. El brasileño ya forma parte del primer equipo del Real Madrid, pero su objetivo no es otro que triunfar vestido de blanco y convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo. A sus 20 años, el atacante vive una bonita etapa en la capital española y, por ello, ha conseguido que su círculo más íntimo se sienta orgulloso de lo que ha logrado.

El jugador del Real Madrid, en una entrevista para la revista Gaffer, ha recordado su evolución en el Flamengo, lo más importante de estar en el equipo merengue y el por qué se debe seguir peleando contra el racismo desde altas esferas del deporte como el fútbol, la Fórmula 1 o la NBA. Vinicius, acostumbrado a hablar en redes y entrevistas de este tipo, lo ha vuelto a hacer.

"Recuerdo el primer día que mi padre me llevó a la escuela de fútbol del Flamengo, sentí que era la persona más feliz del mundo por hacer lo que más amaba. Por aquel entonces, solo me preocupaba jugar al fútbol y divertirme; rodearme de gente que siempre creyó en mí y que me empujara a hacer más". Una estrategia que "hoy en día no es diferente" porque sigue rodeándose del mismo tipo de personas.

Sin embargo, Vinicius también tiene fallos y no es otro que el de no desconectar del fútbol. "Pensar en el fútbol todos los días, 24 horas al día, 7 días a la semana" es la rutina que sigue el jugador merengue. Pese a ello, Vinicius asegura que su "mayor fortaleza" es "tener siempre la cabeza despejada". El delantero, definiendo su forma de ser, ha destacado su constante lucha por lograr sus objetivos.

"Yo nunca, nunca me rindo. Siempre me mantengo fuerte en lo que estoy convencido". Y más en 2020, que ha demostrado que todos debemos "aprovechar cada día, cada momento", porque "el mañana no está prometido". "Cuando la pandemia, nadie podía creerlo y aún no podemos. Entonces, tenemos que disfrutar cada momento como si fuera el último día de nuestras vidas", ha afirmado.

A estas alturas, de lo que no duda Vinicius es que su "mayor satisfacción" es ver felices a sus familiares y amigos por lo que está consiguiendo. Su padre "hizo todo" por su familia y su objetivo es "seguir su camino" para "ayudar a muchas personas diferentes".

El conflicto racista

Vinicius, que no es la primera vez que se pronuncia, ha destacado la labor que están realizando personajes del mundo del deporte con relevancia mundial. Hamilton en la Fórmula 1, LeBron James en la NBA o Neymar en el fútbol. Son personas de mucha relevancia que "siempre aprovechan la oportunidad para hablar sobre el racismo". "Seguiremos luchando por la igualdad, tenemos que hacerlo", ha remarcado Vinicius.

En los casos comentados por Vinicius destaca la figura de Neymar, al que además tiene gran admiración por su relevancia en Brasil. El atacante del PSG, cabe recordar, impulsó el parón en el duelo ante el Basaksehir en un hecho histórico en la Champions League.