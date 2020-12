Así fue la expulsión de Raúl García por dos duras faltas sobre Modric y Kroos

Raúl García siempre juega con un extra de pulsaciones cuando en frente tiene al Real Madrid. Pero esta vez se ha pasado de frenada y ha sido expulsado antes del cuarto de hora del encuentro por una dura falta sobre el alemán Toni Kroos. El colegiado del encuentro no dudó al mostrarle primero la amarilla por falta sobre Luka Modric y la segunda por la acción con el '8'.

El partido entre los blancos y el Athletic comenzó con el conjunto vasco muy concentrado y poniendo un plus de intensidad al juego. Lección aprendida de los últimos encuentros del Real Madrid que acabaron con victoria merengue. Sin embargo, la expulsión de Raúl García firmó un nuevo comienzo del duelo liguero.

Raúl García no midió en su entrada por detrás a Modric. Una acción por la que vio la primera cartulina amarilla en el minuto 13. Juego peligroso del navarro, que siempre está especialmente 'motivado' cuando se enfrenta al Real Madrid. Pero en esta ocasión se ha quedado 'fuera de juego' antes de tiempo.

La segunda amarilla llegó en la acción siguiente. Otra vez por una dura falta, aunque esta vez sobre Kroos. Los dos centrocampistas del equipo merengue sufrieron el juego duro de un Raúl García que esta vez no se fue de rositas. A Gil Manzano no le tembló el puso para expulsar al futbolista, pese a que todavía no se había cumplido ni el primer cuarto de hora del encuentro.

