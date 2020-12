Sergio Ramos, listo para la batalla ante el Borussia

Sergio Ramos está listo para afrontar la batalla del Real Madrid - Borussia Mönchengladbach de este miércoles 9 de diciembre a las 21:00 horas en el Alfredo Di Stéfano. El capitán blanco está recuperado completamente por fin de sus problemas físicos que le han tenido fuera del equipo en las últimas fechas. Este lunes ha entrenado al ritmo del grupo y estará si no se produce ningún inconveniente de aquí a la cita en la convocatoria.

Después de regresar lesionado tras su estancia con la selección española, Ramos volverá a vestirse de corto este miércoles. Han sido cinco los encuentros que se ha perdido el capitán, coincidiendo con un período de partidos muy malos donde el equipo ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas. Zidane, señalado en las últimas fechas, recibe esta gran noticia para poder poner el mejor once posible en un encuentro trascendental.

Dani Carvajal ha sido también noticia en el último entrenamiento ya que se ha entrenado al mismo ritmo que sus compañeros. Es la primera sesión que realiza, por lo que parece arriesgado que sea titular este miércoles y, teniendo en cuenta los precedentes, que vaya en la convocatoria. En cualquier caso, su recuperación es una gran noticia y apunta, sobre todo, a poder ser de la partida este sábado ante el Atlético de Madrid.

El que será duda es Martin Odegaard. El noruego, que no jugó un solo minuto ante el Sevilla, tiene molestias en su pierna izquierda. No parece nada grave, pero este martes se someterá a nuevas pruebas para conocer su estado físico. Este lunes se ha quedado en el interior de las instalaciones junto a Eden Hazard y Mariano Díaz, que siguen con los procesos de recuperación de sus respectivas lesiones. Zidane no podrá contar con ellos.

Tampoco podrá hacerlo con un Fede Valverde que sigue progresando. Apura plazos para poder tener algún minuto ante el Atlético de Madrid, todo dependerá de cuándo se incorpore con el grupo. El uruguayo apunta sobre todo al partido frente al Athletic Club. Su lesión fue bastante grave ya que no juega desde el choque contra el Valencia. Allí se retiró del terreno de juego dolorido y ha tenido que pasar un largo proceso de recuperación.

Jovic, disponible

El que también puede volver a la convocatoria es Luka Jovic. El serbio vio cómo se contagiaba de coronavirus después de tener un buen parón internacional. Vio portería, tiró de su selección y fue protagonista, pero llegaba a Madrid y no podía dar continuidad a esa buena forma. Benzema volverá a tener un recambio después de que en estos dos últimos partidos fuera el único nueve de la convocatoria.

Semana vital para los intereses blancos, así que todas las piezas que pueda sumar Zidane a la baraja serán buenas. El Real Madrid se juega la clasificación para la siguiente fase de la Champions y parte de sus opciones por La Liga pasarán por el derbi de este fin de semana ante los colchoneros. Cuanto más lleno esté el cajón de sastre, mejor para el técnico francés.

[Más información: Sergio Ramos lidera el mejor equipo del año 2020 para la IFFHS]