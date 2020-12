El PSG ve "un paso adelante" en la renovación de Mbappé

En el París Saint-Germain tienen varios frentes abiertos y todos están relacionados entre sí. Las renovaciones de Kylian Mbappé y Neymar Jr. siguen sin cerrarse, con sus contratos acabando en 2022. Mientras, ha aparecido Leo Messi en el culebrón después de que el brasileño dijera esta semana que quiere jugar con él la próxima temporada. Poco a poco van dejando pistas desde Francia sobre cuáles son las prioridades en cuanto a estos nombres.

Leonardo habló sobre Leo Messi, pero también lo hizo sobre la renovación de Kylian en una entrevista en Canal+ Francia. "Estamos hablando, queremos seguir hablando y creo que Mbappé también quiere hacerlo. Ahora es el momento de tener una idea más clara sobre su futuro y hemos dado pasos adelante en comparación a hace 10 días", explicó el director deportivo del PSG. Por lo que estamos ante semanas claves en la operación por el jugador galo.

El Real Madrid está muy pendiente de todos los movimientos que se producen con Mbappé. Es un objetivo prioritario para la entidad merengue, aunque la situación económica sea una restricción importante a la hora de hacer frente esta contratación. En cualquier caso, aprovecharán cualquier oportunidad que aparezca para hacerse con los servicios de una de las principales perlas del mundo. Por lo que estas declaraciones de Leonardo pueden abrir una nueva etapa.

️ "C'est le moment d'arriver à une idée plus claire sur son futur"



Leonardo sur la prolongation de Mbappé ️#MHSCPSG pic.twitter.com/0YB038vavc — Canal Football Club (@CanalFootClub) December 5, 2020

El director deportivo no quiso hablar de los jugadores que no están en su equipo por respeto, pero dejó claro que quiere agilizar las negociaciones con Mbappé para saber de forma clara si pueden contar con él después de este verano o no. Su futuro puede abrir las puertas de Messi, pero también confirmar la renovación de Neymar. El brasileño ha puesto la confición de la llegada del argentino de forma pública, ahora tendrán que satisfacer esa necesidad desde París. Mientras, el francés puede tener su futuro lejos de la capital de Francia.

100 veces Mbappé

El jugador francés marcó su gol número 100 con la camiseta del PSG. Tras el choque, el francés también habló en las cámaras de la misma televisión: "Este gol es una liberación para mi. Desde que fiché por el PSG, ni siquiera pensaba en llegar a los tres goles. Gracias a mis compañeros y al equipo que me han dado confianza siempre. Los 200 goles están todavía muy lejos. Hay que marcar primero el martes en la Champions. Quería progresar al fichar por el PSG y en tres años y medio he tenido éxito".

100 buts pour le PSG.

Un sentiment de fierté incroyable.

Un grand merci à tous mes coéquipiers, le club, mes proches et bien sûr vous les fans pour votre soutien.

ICI C’EST PARIS ️ @PSG_inside pic.twitter.com/W48hA5VlfK — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 5, 2020

En la mañana de este domingo, el jugador también escribía en sus redes sociales un mensaje por esos 100 goles. "100 goles para el PSG. Siento un increíble orgullo. Un gran agradecimiento a todos mis compañeros, al club, a mis familiares y, por supuesto, a la afición por su apoyo. ICI C'EST PARIS", compartía el jugador galo.

