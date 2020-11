Zidane: "¿Que si lo de Hazard es por estrés? No, él es muy fuerte"

El Shakhtar Donetsk recibe al Real Madrid este martes 1 de diciembre. Quinta jornada de la Champions League con mucho en juego en el Grupo B que lidera el Borussia Mönchengladbach. A tan solo un punto del conjunto alemán se encuentra el trece veces campeón de Europa, mientras que el equipo ucraniano suma 4 puntos, tres menos que los blancos.

El Real Madrid dio un paso al frente tras la victoria ante el Inter de Milán en el Giuseppe Meazza. Para este duelo en Ucrania, el equipo merengue sigue sin poder contar con Sergio Ramos, Álvaro Odriozola o Fede Valverde. Pero sí que se ha viajado un Karim Benzema que ya se encuentra recuperado de sus molestias.

El que se ha quedado en la capital de España es Hazard. El belga no deja atrás el calvario de las lesiones y ahora deberá permanecer alejado de los terrenos de juego entre dos y tres semanas. Sobre todo ello habla Zidane en rueda de prensa, acompañado el técnico francés de Nacho.

Dependen de sí mismos

"Depende de nosotros. Sabemos que mañana queda una final y quedan dos. Mañana es el partido más importante porque sabemos que si ganamos, estamos en la siguiente fase. Por eso es muy importante".

¿Cómo está Hazard?

"Es importante y siempre lo ha demostrado. Es una lesión y es algo jodido para él y para nosotros. Es algo que le está pasando a otros equipos y nosotros tenemos que aguantar con las lesiones, no solo de Eden, sino del resto. ¿Si le afecta psicológicamente? ¿Si es por estrés? Él está fuerte, quiere hacer y puede hacer algo importante con nosotros, haremos lo mejor para que esté bien en breve tiempo".

Zinedine Zidane, durante un partido del Real Madrid EFE

Ambición intacta

"Sí, claramente. Lo único es que hemos tenido muchas cosas un poco más raras. Lesiones... Pero las ganas de los jugadores de siempre querer, eso nunca se va a ir en este club. Es imposible. Los jugadores saben dónde están y lo que supone jugar en el Real Madrid. Por eso digo que las ganas las vamos a tener siempre. Si haces un mal partido, puede pasar, pero las ganas siempre están".

Confianza en Asensio

"Creo que tenéis que decir qué debe hacer, lo que tenéis que hacer es dejarle jugar y que gane confianza para que recupere su fútbol. Poco a poco yo creo que vamos a recuperar al mejor Marco. Lo de fuera hay que dejarlo".

Un Zidane más serio ante los medios

"Yo creo que soy igual y no voy a cambiar. Lo único es que la situación ha cambiado, lo que estamos viviendo. A veces se me puede ver un poco serio, pero no voy a cambiar".

¿Es más difícil ganar ahora que en su primera etapa?

"No creo, pero esta situación es difícil porque no encontramos la regularidad. En el Real Madrid siempre tenemos dificultades, también en mi etapa como jugador. En un club como este siempre hay momentos difíciles, pero hay que superarlos".

Zinedine Zidane y un balón de la Champions League en el banquillo del Alfredo Di Stéfano REUTERS

Contento con Lunin

"Estoy muy contento con él. Él está metido en la dinámica para él y preparado para cuando le toque. Pero yo estoy muy contento con lo que está haciendo y ya está".

Hazard volverá más fuerte

"Desde mañana ya va a estar y es un partido súper importante. Hay que pasar por el partido de mañana primero para luego seguir con los demás. Para Eden, es una situación un poco complicada, tenemos ganas de verlo con nosotros y es una situación que tenemos que aceptar, él mismo lo ha dicho. Nunca se ha lesionado durante toda su carrera y ahora tiene algo que le ha molestado durante un buen tiempo. Seguro que volverá todavía más fuerte".

[Más información - Benzema está de vuelta: el francés lidera la convocatoria ante el Shakhtar Donetsk]