Nacho Fernández: "Como compañero, amigo y madridista, espero que Sergio Ramos renueve"

Shakhtar Donetsk y Real Madrid se enfrentan este martes día 1, con el que se da la bienvenida a diciembre. En la previa del partido, correspondiente a la jornada 5 de la fase de grupos de la Champions League, Nacho Fernández ha comparecido en rueda de prensa junto a Zinedine Zidane.

Sergio Ramos continúa siendo baja por lesión y en lugar del capitán, en el centro de la defensa junto a Varane volverá a estar un Nacho que ha venido cumpliendo con buena nota en estos últimos partidos que ha disputado. Las cosas no están acabándole de salir al equipo blanco, pero el polivalente zaguero sigue respondiendo a las expectativas.

El Real Madrid busca una victoria en Ucrania con la que ya sería equipo de los octavos de final de la máxima competición continental. Los merengues dependen de sí mismos para estar en la siguiente ronda de la Champions League e incluso, pese al inicio irregular de la temporada en Europa, pueden acabar siendo primeros de su grupo.

Nacho Fernández, en rueda de prensa de la Champions League

Volver al Olímpico de Kiev

"Siempre es especial a un campo donde has conquistado una Champions, aquí hay recuerdos maravillosos, con el que también he jugado con la Selección. Volver a campos como este siempre es bueno y esperamos sacar algo bueno mañana".

Estado de Hazard

"Está claro que Hazard es un jugador muy importante. Las jugadas que él hace son a máxima potencia y que los rivales sufren con él, pero no está teniendo suerte con las lesiones. Esperemos que se recupere lo antes posible porque para todo lo que viene le necesitamos al cien por cien".

Se siente importante

"Sinceramente, siempre me he sentido un jugador importante en esta plantilla, aunque no juegue todos los partidos como Sergio Ramos. Siempre me he considerado una pieza importante porque no solo juego de central. Ahora por la lesión del capitán estoy jugando en mi posición y la verdad que me siento mucho más cómodo. Sobre la renovación de Ramos, como compañero, amigo y como madridista, espero que renueve. A mí todavía me queda contrato y siempre voy a luchar por un puesto, por supuesto".

Buscan la regularidad

"Lo que buscamos es tener una regularidad para afrontar los partidos un poco más a gusto de lo que estamos haciendo. Ante el Inter estuvimos bien, y contra el Alavés nos acabamos perdiendo un poco. Tenemos jugadores con experiencia en la plantilla y queremos tener esa regularidad para mantenernos en esos puestos de arriba, que es lo que nosotros queremos".

Nacho Fernández, contra Achraf

No falta motivación

"No creo que sea falta de motivación, porque todos los que jugamos en el equipo sabemos lo que significa representar este escudo. Somos humanos y podemos tener días peores, pero claro que se hace raro que después del partido que hicimos en Milán hagamos otro como contra el Alavés. Por eso buscamos la regularidad para ganar confianza".

Peor balance defensivo

"Los datos que has dado no son los que nosotros queremos. Los rivales nos estudian mucho más y eso es más complicado. Pero creo que el equipo tiene la capacidad para mejorar en defensa y arriba tenemos mucha calidad. Antes que futbolistas, somos personas y por eso fallamos. Pero tenemos que buscar la regularidad y dejar nuestra portería a cero porque eso es lo primero para conseguir la victoria".

Sí preparan bien los partidos con Zidane

"Nosotros llevamos mucho tiempo trabajando con el míster y él siempre nos da los datos y lo que necesitamos saber sobre nuestros rivales. Ahora como no están saliendo los resultados, pues se meten con eso. Al principio de la temporada siempre nos echan en cara que no vamos a ganar nada y luego hemos hecho cosas que nadie más ha hecho en este mundo. Esto es fútbol, puede que las cosas salgan bien o mal, pero lo importante es que el equipo luche hasta el final por los títulos y eso es lo que estamos intentando hacer".

Nacho Fernández, con la camiseta negra del Real Madrid

No es un titular fijo

"Si me espera más, no. Desde niño nunca pude soñar con esto, soñaba con jugar un partido y llevo más de 200. Todos los entrenadores han contado conmigo. No te voy a negar que en vez de jugar 20 o 25 partidos, me hubiera gustado jugar 50. Me llegan ofertas de equipos en las que podría tener cosas que aquí no tengo, pero yo no quiero más. No me cambiaría por nadie".

Evitar las contras

"Sabemos que tenemos que estar muy atentos para evitar esos contrataques nos hicieron tanto daño en el primer partido. También es importante adelantarse en el marcador, pero sobre todo estar atentos".

