Streaming en directo | Real Madrid - Alavés (La Liga)

El Real Madrid regresa al Di Stéfano, pero lo hace con las importantes bajas por lesión de Sergio Ramos, Karim Benzema y Dani Carvajal. El lateral vuelve a ocupar la enfermería después de que el club blanco confirmase que sufre una lesión muscular en el aductor corto derecho.

Zidane habló sobre las bajas antes de recibir al Alavés, en el partido correspondiente a la jornada 11 de La Liga: "Tengo 24 jugadores y voy a contar con ellos. Ya lo dije el otro día: necesitamos a todos estos jugadores, que estén listos. Se habla de la rotación, de qué hago, de esto... Nosotros queremos espectáculo como antes, pero muchas cosas han cambiado".

"También hay lesiones y me importa cuidar al jugador, de verdad. Cuando un jugador mío está lesionado, yo sufro. Sé que ellos quieren competir y es lo más importante y cuando no lo pueden hacer, me molesta. Hay que tener cuidado con todos los partidos que hay", añadió Zidane en rueda de prensa.

Zinedine Zidane, en la banda de San Siro Reuters

El entrenador francés vuelve a mover su fondo de armario para este duelo contra el Alavés. El Real Madrid necesita los tres puntos después de dos jornadas sin conocer la victoria. Antes del parón de selecciones, los merengues cayeron ante el Valencia en Mestalla, para tras el parón empatar frente al Villarreal en La Cerámica.

El Atlético de Madrid volvió a ganar, esta vez al Valencia, y para no distanciarse en la tabla, el equipo blanco debe sumar un nuevo triunfo ante un Alavés que después de haber disputado las diez primeras jornadas liguera suma diez puntos en su casillero, coqueteando así con el descenso.

Para este duelo contra el conjunto babazorro, Zidane apuesta por las rotaciones después de jugar ante Villarreal e Inter con el mismo once titular. Regresa Marcelo y también Casemiro, después de ser suplente tras superar el coronavirus. También es de la partida un Asensio que tiene al alcance de su mano una nueva oportunidad para demostrar que puede ser una estrella en el Real Madrid.

Cómo seguir el partido

Desde EL BERNABÉU os ofrecemos varias opciones para seguir el encuentro en directo. Los fans del Real Madrid y el Alavés podrán ver el minuto a minuto comentado en nuestra narración en vivo.

Otra opción es seguir, a través del player que se puede ver en la parte superior de esta página, el partido en directo con todos los datos que necesitas conocer. Gracias a YouTube, los aficionados podrán ver el minuto a minuto del partido, comentar y compartirlo con todos sus amigos.

