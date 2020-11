Zidane asegura el lateral derecho del Real Madrid a la espera de Odriozola

El Real Madrid ha remontado la situación en Champions y se mantiene en la zona alta de La Liga a la espera de su mejor versión. Todo ello en un año donde no ha habido pretemporada y donde las lesiones están a la orden del día. El equipo dirigido por Zidane está superando los contratiempos y la defensa, una de las líneas del campo más afectadas por los problemas físicos, cuenta con soluciones de sobra para anteponerse a las bajas de última hora.

Zinedine Zidane respiraba hace unos días cuando Carvajal, después de una lesión de más de dos meses, regresaba al once. El Villarreal era el rival y el canterano salía como titular. Un encuentro donde Carvajal rindió a gran nivel y dejó un muy buen sabor de boca. No parecía que hubiera pasado tanto tiempo parado. El Madrid recuperaba un puntal por banda en un momento determinante de este 2020. Sin embargo, la alegría ha durado poco. Carvajal no estará ante el Alavés y se perderá varios partidos más.

En principio se barajan dos semanas de ausencia del lateral. Entre medias, el Real Madrid tiene dos jornadas de Champions League y un duelo de peso ante el Sevilla. El objetivo para el zaguero no es otro que el derbi ante el Atlético de Madrid. Esos son los planes, pero, hasta que se compruebe si se pueden cumplir, Zidane tiene dos escuderos de lujo como Nacho y Lucas Vázquez.

Emery y Zidane siguen el partido desde la banda del Estadio de la Cerámica REUTERS

Dos nombres claves en la rotación del entrenador francés y que, además, todavía esperan un nuevo refuerzo. Álvaro Odriozola sigue de baja tras lesionarse poco después de Dani Carvajal. No pudo aprovechar la ausencia de su competidor directo por la titularidad. Pero Odriozola ya está entrenando en el césped y en los próximos días podría regresar a la dinámica de equipo. Hasta que ocurra, Zidane ha asegurado el lateral derecho.

Nacho y Lucas convencen

Los dos canteranos empezaron la temporada señalados. Necesitaban dar un paso al frente. No estaban al nivel. Los rumores sobre si esta sería su última campaña de blanco comenzaron. Sin embargo, fue darles minutos en el terreno de juego y ganarse la confianza plena de Zidane. En su puesto habitual o tapando los huecos que los lesionados dejaban en el esquema del técnico francés. Especialmente en esos momentos, cuando más falta hacían, aparecieron.

Nacho Fernández siempre ha ejercido de central. El lateral derecho, pese a todo, es una de las zonas habituales donde el entrenador merengue le permite desarrollarse. Nacho ha jugado cinco partidos en lo que va de temporada... y no se ha afianzado en ninguno de los puestos. Vale para todo. Sus primeras tres apariciones fueron por el lateral derecho, cuando Carvajal y Odriozola causaron baja. Los dos partidos restantes, y que además han sido los últimos, Nacho ha trabajado como defensa central ante la ausencia de Ramos y los problemas de Militao. Aprobado y con creces.

Nacho Fernández, con la camiseta negra del Real Madrid

Lucas Vázquez ha pasado por una situación similar. Nueve partidos en las piernas y cinco han sido como lateral. Es decir, más de la mitad fuera de su posición habitual. Lucas aprobó ante el Barcelona entrando de improvisto por la lesión de Nacho, cumplió en la Champions League y ha recuperado la confianza que se había perdido en él.

Con la vuelta de Militao para ocupar el puesto de central junto a Varane, y con el lateral derecho en horas bajas por la nueva lesión de Carvajal y la recuperación de Odriozola, Zidane tiene asegurada esa banda. Nacho y Lucas tiene vidas de sobra.

Lucas Vázquez corta la jugada de Skriniar Reuters

Calendario de lujo

La baja de Carvajal se ha producido en un momento clave. El Real Madrid se juega el pase en la Champions League y en La Liga necesita dar un paso al frente. Las sensaciones son buenas y sin explotar en la competición doméstica se mantiene en la zona alta de la clasificación.

Esta jornada liguera será ante el Alavés. Duelo que, en principio, debe ser asequible para el conjunto merengue. Pero, tras esta jornada en el Di Stefano, a los de Zidane les esperan varias finales anticipadas. En la Champions League viajarán a Ucrania y recibirán al Borussia. En ese primer encuentro ya se puede certificar el pase a octavos. Además, en La Liga tendrán que desplazarse hasta el Sánchez Pizjuán para reencontrarse con Lopetegui y su Sevilla.

