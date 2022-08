Alberto Toril da las claves para que el Real Madrid Femenino supere la Final Four de la Champions

Este jueves 18 de agosto, el Real Madrid Femenino se juega seguir soñando con su segunda presencia en la fase de grupos de la Women's Champions League. Para lograrlo, el equipo de Alberto Toril primero debe ganar al Sturm Graz en Valdebebas.

El formato de la competición es de una primera fase previa con una particular Final Four. Así las cosas, el ganador del Real Madrid - Sturm Graz se verá las caras con el equipo que gane en la otra eliminatoria que protagonizan el Manchester City y el Tomiris Turan.

En la previa del encuentro, Alberto Toril ha hablado con los medios del club. El técnico merengue se ha mostrado emocionado por volver a jugar la máxima competición del fútbol femenino continental. Además, ha asegurado que ve preparadas a sus futbolistas para llevarse la victoria.

Toril: "Vamos a hacer nuestro juego, pensar en nuestras características y nuestras virtudes, y salir fuertes."

"Sí, suena la música ya. Como siempre digo, la Champions es especial y ellas lo saben. Es un torneo que da prestigio a las jugadoras y que todas las futbolistas quieren jugar. Lo vamos a afrontar así, sabiendo que es un reto complicado, pero vamos paso a paso. Tenemos nivel y vamos a jugar en casa. Tenemos muchas posibilidades", ha comenzado diciendo.

Alberto Toril ha puesto de relieve que es un partido a cara o cruz: "Ilusionado y con ganas de empezar. Creo que hemos hecho una muy buena pretemporada. De menos a más. Las jugadoras son muy conscientes de lo que nos jugamos en el partido del jueves. Es el más importante ahora, no podemos pensar en más allá. Es el único que si ganas pasas y si no ganas, no pasas".

Las claves

Para el entrenador madridista, su equipo ha dado "un paso adelante". "Somos un equipo mucho más físico y más dominador. Jugamos 15 o 20 metros más adelante, con muchas variantes. Tenemos una variedad muy completa este año para jugar de diferentes maneras y vamos a tratar de explotarlas", ha agregado.

Además, ha destacado los puntos fuertes del Real Madrid Femenino: "Tenemos que pensar en nuestras características y virtudes y salir a hacer nuestro juego, fuertes. Salir a ganar, a hacerlo bien y luego ya pensaremos en el siguiente". Por otro lado, ha dado las claves de la Final Four.

"Es importante jugar aquí, en nuestro estadio. Aquí nos sentimos protegidos. Conocemos bien el estadio, la gente nos anima... dominamos el clima y aquí estamos 'cómodas', muy 'cómodas'", ha apuntado por un lado. Por otro, ha señalado la importancia del gol: "El partido va a estar en el acierto que tengamos de cara a portería. Generaremos muchas situaciones de gol. Y ahí está un poco el tema, en tratar de ser 'efectivas'".

