Sara Ezquerro recuerda el acoso que sufrió por celebrar La Undécima: "Ojalá te violemos..."

La serie documental Un Sueño Real se ha estrenado en HBO. Narra la historia del CD Tacón y el nacimiento del Real Madrid Femenino tras su transformación. El primer capítulo ha permitido conocer a algunas de las protagonistas del equipo durante estos años y entre ellas está Sara Ezquerro. La portera cumple su sueño en el club de su vida, pero su pasión madridista le supuso el peor episodio de su vida cuando estaba en el Atlético de Madrid.

"Como madridista hasta la médula que soy no me pierdo ni un partido. Suelo ir al Bernabéu, a ver el ambiente, a animar, a esperar al autobús. Era la final de la Champions contra el Atlético de Madrid. Si la ganábamos era La Undécima, era una locura", cuenta Sara. "Yo jugaba en el Atlético, pero llevaba la camiseta verde de Iker [Casillas] con una chaqueta de Adidas del Madrid, mi bufanda. Y ganamos", recuerda de aquel día.

La alegría de la victoria del Madrid se convirtió en pesadilla a la mañana siguiente: "Me acosté siendo una más en la vida y al levantarme, cuando cojo el móvil y entro en Twitter, había más de 100 notificaciones", explica. "Y veo la foto en el Bernabéu, captura del MARCA. Llegué a recibir, sin exagerarte, 100 mensajes en 20 minutos. Algunos eran como: "Ojalá te veamos por la calle y te violemos", "ojalá alguien ponga donde vives y podamos ir a matarte".

Sara Ezquerro celebrando la Undécima. Foto: Twitter (@ENRIKE_CEREZO)

Apenas tenía 18 años, pero fueron muchos los mensajes que recibió de seguidores rojiblancos que le insultaban y amenazaban por apoyar al Real Madrid: "Me estaba dando un ataque de ansiedad. '¿Qué está pasando? Todo el mundo sabe quién soy. ¿Por qué me insultan? ¿Qué he hecho?', pensaba. Estuve sin poder salir de casa sola. Cada vez que sonaba el telefonillo era como una alarma.

Ahí se acabó su etapa en el Atlético: "Al dia siguiente fui al Calderón, no pude seguir en el club. Me despidieron y me cerraron una puerta en mi carrera, pero me abrieron otra", recuerda.

Llamada del Tacón

Tras aquel episodio recibió la llamada del Tacón: "Me dieron el teléfono de Ana Rosell para hablar con ella y me dijo que iban a crear un club nuevo con el objetivo de subir a Primera División para ser el Real Madrid. 'Tu tienes que estar en nuestro equipo', me dijo", cuenta. "Desde ese día yo he tenido en la cabeza poder cumplir mi sueño de formar parte del Real Madrid gracias al Tacón", concluye.

[Más información: Una servilleta y el nacimiento del Real Madrid Femenino para ser el mejor club del siglo XXI]