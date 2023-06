Arribas y el Dortmund, Rafa Marín y el PSG... clubes de Europa y LaLiga ya 'acechan' al Castilla

Ni se ha cumplido una semana de la final por el ascenso a Segunda División que no pudo superar el Castilla y ya se ha iniciado el asedio desde fuera a sus jugadores. El filial del Real Madrid sufrirá un importante número de bajas entre aquellos que cumplen ciclo y los que no han cuajado. Los intereses han empezado a llegar a Valdebebas y no son pocos.

El foco se pone en un trío de futbolistas que ha liderado al Castilla los últimos años y la categoría de Primera RFEF ya se le queda pequeña: Sergio Arribas, Rafa Marín y Carlos Dotor. Los tres apuntan a salir, aunque en ese caso el Real Madrid seguirá una de las siguientes vías: cesión o venta con opción de compra o derechos compartidos. Es decir, el club quiere seguir teniendo alguna garantía sobre el futuro de sus 'mirlos'.

Han sido pilares para Raúl y han llamado a las puertas del primer equipo, pero los sitios son muy limitados. Rafa Marín estaba pendiente de lo que ocurriera con Nacho, que finalmente seguirá, Dotor no tiene cabida ante el centro del campo sobrecargado del primer equipo y Arribas solo podría subir si no hubiera más refuerzos en la parcela ofensiva (actualmente solo hay cuatro delanteros: Vinicius, Rodrygo, Joselu y Brahim).

Arribas, con muchas 'novias'

Arribas ha sido la estrella del Castilla y de toda Primera RFEF los últimos años. El Madrid es consciente de su talento y es la hora de que dé el salto. No le faltan ofertas para seguir su proyección en Primera División o fuera de La Liga. El Girona y el Celta son los primeros en moverse, pero hay un fuerte interés desde Alemania en él.

El portal Ruhr Nachrichten ya ha avanzado que el Borussia Dortmund le tiene en su lista como una de sus habituales apuestas de futuro. Hay más clubes en la Bundesliga que le siguen (Leverkusen o Leipzig), pero el club aurinegro es favorito por su trato hacia los futbolistas jóvenes y su relación con el Real Madrid. Achraf Hakimi y Reinier ya salieron cedidos desde el club blanco hacia el equipo alemán en el pasado y este verano ya han negociado el fichaje de Jude Bellingham.

El once del Castilla en la final por el ascenso a Segunda División contra el Eldense Real Madrid

De Rafa Marín se viene hablando desde hace meses del interés de varios grandes de Europa. El Chelsea es uno de ellos y otro es el PSG, recomendado por Luis Campos. El futuro del director deportivo es, sin embargo, una incógnita y eso deja algo en el aire el interés. La cuestión para el Madrid es que su central todavía no ha renovado su contrato que acaba en 2024. Primero habrá que resolver si firma o no y después qué decisión tomar, ante el seguimiento también de clubes de Primera.

Por Dotor, el capitán del Castilla y ojito derecho de Raúl, también empiezan a llegar propuestas. Sobre todo de Segunda, pero el jugador buscará un sitio en Primera División para dar el salto definitivo.

Muchos interesados

No son los únicos nombres de los que ya se hablan. Relevo informó del interés del Rayo Vallecano en Mario Martín, del Valladolid en Marvel y de otros equipos de Primera en Rafel Obrador. Sin embargo, se espera que estos casos no pasen a mayores ya que son futbolistas que, a priori, seguirán en el Castilla y asumirán más responsabilidades.

Empieza un verano ajetreado más en La Fábrica. El foco se pone en el Castilla, que volvió a rozar el ascenso a Segunda División y fue capaz de reunir a una generación de l lo más prometedora. Los nombres y los rumores empiezan a sucederse. España y media Europa miran a Valdebebas.

