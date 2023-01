El Castilla de Raúl deja escapar la victoria ante el Ceuta en el descuento

El Castilla no pudo conseguir una nueva victoria en este inicio de año de 2023, pero continuó con la racha del equipo de Raúl González Blanco: más de 100 días sin conocer la derrota. El primer filial del Real Madrid no ganó, pero sí empató contra el Ceuta en el Estadio Alfonso Murube.

Un empate con sabor amargo, ya que llegado el minuto 90, el Castilla ganaba por 1-2 al Ceuta. Pero entonces apareció Danese para en el tres de añadido poner las tablas definitivas en el luminoso. Aunque este 2-2 definitivo deja a los blancos encadenando trece partidos consecutivos sin perder.

El encuentro se le puso muy de cara al filial del Real Madrid desde el principio. Once minutos después del pitido inicial, el Castilla ya iba por delante en el marcador. Dotor fue el autor del tanto, pero en la acción hubo mucho más. Vinicius Tobias avanzó por banda derecha hasta línea de fondo para ponérsela atrás a Iker Bravo, este no pudo rematar limpiamente y el rechace la cayó a un Dotor que no perdonó.

El propio Dotor amplió distancias después. Aunque antes de eso Adri Cuevas también gozó de una gran ocasión, con un remate desde dentro del área, para igualar el resultado. Sin embargo, su disparo se fue alto. No lo hizo el de Carlos Dotor, quien tras una pared con Sergio Arribas volvió a batir a Tomás Mejías en el minuto 34.

Con ese 0-2 luciendo en el marcador se fue el Castilla a vestuarios. Y tras el descanso, el guion del choque cambió. Fue entonces cuando el Ceuta sacó su mejor versión para ir, primero, a recortar distancias. Redondo estuvo a punto de encontrar el premio, pero una bonita estirada de De Luis lo impidió.

Después tuvo la sentencia Peter, recién salido al verde, pero su disparo raso lo acertó a despejar Tomás Mejías. Y entonces fue cuando el Ceuta recortó distancias. Primero con un penalti cometido por Rafa Marín sobre Rodri que se encargó de convertir el propio delantero. Luego, ya en el descuento, con el tanto de Danese de cabeza cuando ya el árbitro estaba preparado para señalar el final del partido.

Con este empate, el Castilla se queda en la tercera posición del Grupo 1 de la Primera RFEF con 39 puntos en los 19 partidos que ha disputado hasta el momento. Por delante de los de Raúl, el Alcorcón y el Córdoba. La próxima parada de los mirlos del Real Madrid el sábado 21 ante el Racing Club Ferrol.

Ceuta 2-2 Castilla

Ceuta: Tomás Mejías, A. Reina, Julio Iglesias (Pablo, 68'), Rodrigo L. K., Juan Gutiérrez (Danese, 68'), Jota (Luismi Redondo, 46'), Alain, Adri Cuevas (Aisar, 46'), Robin, Ñito González y Macías.

Castilla: De Luis, Tobias, Rafa Marín, Carrillo, Theo, Dotor (Javier Villar, 57'), Arribas (Gonzalo, 90'), Álvaro Martín (Peter, 70'), Marvel, Iker Bravo (Aranda, 70') y Obrador.

Goles: 0-1, 11' Dotor; 0-2, 34' Dotor; 1-2, 76' Rodri (p.); 2-2, 90+' Danese.





