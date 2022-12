Raúl avala el fichaje definitivo de Vinicius Tobias por el Real Madrid

Vinicius Tobias tiene contrato con el Real Madrid hasta el final de la presente temporada. Llegó a la casa blanca en forma de cesión, procedente del Shakhtar Donetsk con motivo de la invasión de Rusia a Ucrania. El joven futbolista ha ido creciendo en el Castilla y Raúl González Blanco avala su fichaje definitivo.

Después del empate entre el filial del Real Madrid y el Talavera, el entrenador del Castilla fue preguntado sobre la situación de Vinicius Tobias. "El chico está mejorando y ofensivamente tiene calidad. Se está atreviendo a hacer cada vez más cosas, y defensivamente el equipo ha estado organizado y sólido con la línea de cinco. Le hemos ayudado para su progresión".

Contento con su rendimiento en los entrenamientos y en los partidos, Raúl no quiso entrar a valorar el tema de su futuro. Aunque parece que si por él fuera, Vinicius Tobias continuaría vistiendo la camiseta blanca más allá del próximo 30 de junio. Aunque apuntó lo siguiente: "El tema de su decisión no me corresponde, pero es un chico que ahí está su mejora".

Raúl González Blanco, en un partido del Castilla de la temporada 2022/2023 Real Madrid

"Esperemos que se quede esta temporada y cuando se tenga que tomar la decisión que sea la mejor para él y para el club. Mi intención es ayudarle a él, como a todos los demás. Buscar la mejor versión y acumular partidos exigentes como los que ha habido esta semana. Ha habido fatiga, pero es algo normal y se tienen que adaptar para su carrera deportiva", sentenció Raúl.

La decisión

Con tan solo 18 años, Raúl es uno de los grandes valedores de Vinicius Tobias en el Real Madrid. Se ha adaptado a la disciplina merengue y también está completamente asentado en el Castilla. Responde a lo que se espera de él y ya solo hace falta confirmar si el club de Concha Espina apostará por su continuidad o no.

Uno de los impedimentos hasta hace poco era el cupo completo de extracomunitarios en el primer equipo merengue. Sin embargo, esto ya es cosa del pasado. Hay plazas libres y Vinicius Tobias puede ocupar una de ellas si en la entidad madridista así lo deciden.

El Real Madrid tiene una opción de compra sobre el defensa a final de temporada. El brasileño es lateral derecho, por lo que sería una gran incorporación de cara a reforzar esa posición en la plantilla. Dani Carvajal ha sido el teórico titular hasta ahora, alternando minutos con Lucas Vázquez, para el cual esta demarcación no es la suya natural. Mientras que Álvaro Odriozola no cuenta para Carlo Ancelotti.

