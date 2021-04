El Badajoz confirma su condición de favorito para el ascenso y seca al Real Madrid Castilla

El Real Madrid Castilla empieza a ver las dificultades de la segunda fase de esta Segunda B. La visita a Badajoz se tradujo en una derrota frente a un equipo que va lanzado hacia el ascenso y que demostró que es una plantilla construida para ello. Los de Raúl González cayeron por 2-0 en un choque en el que fueron dominados prácticamente desde el primer minuto del partido. Un atisbo de mejora en el inicio de la segunda parte quedó opacado con el gol de David Concha. Antes, marcó Pablo Vázquez y Toni Fuidías paró un penalti.

El partido empezaría cuesta arriba prácticamente desde el primer minuto. El Badajoz estaba cómodo en su estadio y jugando con 7.000 personas en las gradas notaba el aliento de su público. El dominio en el juego quedaría constatado con la primera acción polémica del encuentro. Mario Gila arrollaba dentro del área a Tomás Sánchez y el colegiado señalaba el punto del penalti. Pero no sería el instante en el que se decidiría el encuentro. Toni Fuidías atajaba el disparo de Aquino y volvía a demostrar su gran estado de forma.

Tendría mucho más trabajo durante la primera parte, pero lo que no pudo evitar Toni fue que el Badajoz se adelantase en el marcador. El guardameta no podría hacer nada cuando Pablo Vázquez remató de cabeza solo en el área un buen centro de Corredera. Demasiada permisividad de los mirlos merengues en el área que veían como el encuentro se complicaba más. La realidad es que no remataron entre los tres palos en toda la primera parte; muy superados ante el equipo extremeño.

La sentencia

Mejoró el Real Madrid en el arranque de la segunda mitad con la entrada de Hugo Duro, pero sin acierto de cara a portería. Uno de los mejores estaba siendo Hugo Vallejo y fue el protagonista de la ocasión más clara del Castilla en el partido. Un buen disparo desde la frontal hizo que Royo tuviera que estirarse. Además, el rechace estuvo a punto de cazarlo Duro, pero el guardameta se rehizo rápido y evitó el que podía haber sido el tanto del empate.

15 minutos duraría este buen inicio ya que otro error de la defensa merengue terminaría con el segundo tanto del Badajoz. Una jugada por la banda derecha terminó en los pies de Diego Concha que se metió con el balón hasta dentro de la portería de Toni Fuidías. Demasiada permisividad atrás de un Castilla que contaba este domingo con Pablo Ramón como lateral izquierdo por la baja de Miguel Gutiérrez que cumplía la sanción de la tarjeta roja del último encuentro.

Los merengues pidieron un penalti por mano que el colegiado no señaló y que podía haber ayudado a los de Raúl González a meterse en el partido. Mientras, Latasa lo intentaba sin demasiada fortuna. Así terminó un partido en el que el Castilla pecó de ingenuo y empieza a ver comprometida su presencia en la fase de ascenso a Segunda División.

