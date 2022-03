Luka Doncic alucina con la hazaña del Real Madrid: la exhibición "increíble" de Modric y Benzema

El Real Madrid consiguió una espectacular remontada ante el PSG en la Champions. El Santiago Bernabéu vibró con el éxito de su equipo y todos sus aficionados alrededor del mundo pudieron seguir con especial emoción la hazaña del cuadro de Ancelotti. Los blancos le dieron la vuelta a la eliminatoria en menos de 20 minutos gracias a un hat-trick estelar de Karim Benzema.

Las redes sociales se llenaron de mensajes en favor de los madridistas, llegado desde algunos aficionados realmente ilustres como la estrella de la NBA Joel Embiid o los pilotos de Fórmula 1 Fernando Alonso y Carlos Sainz. Sin embargo, el mensaje que muchos madridistas esperaban era el de uno de sus seguidores más fervorosos, Luka Doncic, quien siempre es habitual en este tipo de manifestaciones públicas mostrando su amor por el club.

Generalmente lo suele hacer con el equipo de baloncesto, que en estos momentos no atraviesa una etapa especialmente positiva. Sin embargo, en esta ocasión lo ha hecho también con el equipo de fútbol tras la derrota con los New York Nicks. Un partido en el que los 'Mavs' cortaron su buena racha de resultados recibiendo una dolorosa paliza en la que se quedaron solo con 77 puntos por los 107 de los neoyorquinos.

"Lo que ha hecho Benzema es increíble y cómo ha jugado Luka Modric." Luka Doncic reacciona a lo que fue la épica remontada del Real Madrid 3-1 sobre el PSG para avanzar a los cuartos de final de la #UCL #TuChampions @TUDNUSA pic.twitter.com/e02s5r2Nye — Pedro Silva (@pedritosilva) March 10, 2022

Doncic fue preguntado en rueda de prensa sobre si había visto o si había seguido el impresionante partido del Real Madrid ante el PSG. El base esloveno aseguró que así había sido. Además, matizó que solo podía haber visto la segunda parte, lo que le permitió vibrar con una impresionante remontada del conjunto blanco que vivió una de sus grandes noches europeas como seguramente hacía tiempo que no se vivía.

Doncic alucina con 'su' Madrid

"Sí, vi la segunda parte del partido. Lo que ha hecho Benzema ha sido increíble. Fueron tres goles en unos pocos minutos y cómo ha jugado. Lo de Luka Modric también ha sido una clase increíble". Así fue la valoración personal que hizo el base de los Dallas Mavericks tras alucinar con la exhibición de ambos jugadores y de todo el conjunto blanco que obtuvo el pase a los cuartos de final de la competición después de arrollar a uno de sus rivales más directos.

Por su parte, a pesar de la alegría vivida con la victoria del Real Madrid en la Champions, Doncic no tuvo un día especialmente positivo. Esa derrota ante los New York Knicks, que no es la primera que se produce este curso, ha hecho que muchos se replanteen lo que le sucede a la franquicia texana cada vez que se mide a un conjunto que es teóricamente peor que ellos, algo que reflejan los registros de la temporada y la propia clasificación.

Luka anotó 31 puntos, repartió 4 asistencias y capturó 6 rebotes, pero fue insuficiente para que los 'Mavs' pudieran pelear por la victoria, reto del que quedaron fuera tras los dos primeros cuartos, los cuales concluyeron con un resultado de 61-34.

