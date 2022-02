El análisis de Pablo Laso de la derrota del Real Madrid ante Fenerbahce en la Euroliga

El Real Madrid de Baloncesto continúa siendo el líder de la clasificación de la Euroliga. Y eso que perdió ante Fenerbahce, en el partido aplazado de la jornada 18 de la máxima competición continental. Después del encuentro, Pablo Laso analizó la derrota de los suyos. Una derrota que llegó tras una actuación colectiva en la que los errores de cara a la canasta rival fueron la tónica general. El técnico vasco reconoció que no estaba "contento con muchas cosas".

Derrota en Estambul

"Soy un entrenador que no está muy arriba cuando ganamos ni tampoco lo veo todo negro cuando perdemos. Algunas veces hemos perdido, pero hemos jugado bien. Es verdad que ahora llevamos dos victorias seguidas, pero veníamos con una gran racha hace apenas una semana. Estamos en un calendario loco".

Problemas de sus jugadores

"Tuvo problemas estomacales esta mañana. Mi sentimiento ahora es que hoy no debió haber jugado (sobre Yabusele). Probablemente haya sido mi culpa tenerlo en pista. Randolph, que ha estado un año parado, y con Trey (Thompkins), que estuvo muchos meses en el dique seco. Espero que Deck esté bien en una semana... Hanga y Taylor deseo que se recuperen lo antes posible".

Vincent Poirier, en acción con Dyshawn Pierre en el Fenerbahce - Real Madrid de la Euroliga 2021/2022 EFE

Sobre Fenerbahce

"Ha sido más agresivo, en defensa y en ataque. Han sido mejores que nosotros. No hemos sido capaces de igualar su energía. Tampoco hemos tenido buenos porcentajes, cosa que no nos ha ayudado. Tácticamente hemos cambiado cosas, sobre todo en ataque, que nos ha ayudado, pero si no tienes la misma energía es muy difícil".

Defensa madridista

"Era un partido para cambiar en defensa. Aunque hayamos perdido, tengo la percepción que los hemos hecho bien en defensa frenando muchas de sus situaciones. Obviamente no estoy contento con muchas cosas, como el rebote, pero defensivamente no hemos estado mal".

[Más información: Épica remontada del Real Madrid frente a Olympiacos para ser más líder de la Euroliga]

Sigue los temas que te interesan