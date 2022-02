El Real Madrid frena su racha de victorias en Euroliga ante Fenerbahce

El Real Madrid de Baloncesto perdió en Euroliga para cortar su racha en la máxima competición continental. Lo hizo ante Fenerbahce por 14 puntos de diferencia. Pese a un mejor arranque, pronto los turcos fueron poniendo tierra de por medio en el marcador. Los fallos a canasta de los blancos se convirtieron en una constante que desembocaron en la derrota final. [Narración y estadísticas: Fenerbahce 66-51 Real Madrid]

Con 20 victorias en 23 partidos, el Real Madrid salió mandando en el Ülker Sports Arena. Edy Tavares firmó los dos primeros puntos para los blancos. Después fue Sergio Llull el que llevó la ventaja hasta los seis puntos con su segundo triple consecutivo, pero entonces despertó Fenerbahce para dar la vuelta al marcador. El equipo de Pablo Laso no encontró el camino y los fallos, sobre todo desde el exterior, fueron la tónica en ese tramo.

Con un parcial de 12-0, Pablo Laso decidió parar el partido a un minuto para el final del primer cuarto. De seis puntos de ventaja a ir por debajo por esa misma diferencia en poco más de siete minutos. Pero tras el tiempo muerto, y con una nueva jugada pintada para Yabusele, el Real Madrid siguió errando de cara a canasta. Se atascó así el encuentro. Sin embargo, en ese guion se sintieron cómodos los locales. Con cinco puntos de Guduric, dos desde el tiro libre y un triple, la desventaja se fue hasta los nueve.

Con el comienzo del segundo cuarto, el conjunto merengue al fin volvió a encontrar el camino a canasta. Fue Llull el que metió dos nuevos puntos para el Real Madrid y para su casillero personal. Pasados catorce minutos, solo el '23' blanco (8) y Tavares (2) habían anotado algún punto en Estambul. Y, así, nuevamente Tavares firmó dos puntos más para los suyos. Machacó la canasta el caboverdiano, pero su mate fue respondido por otro de Floyd para dejar el marcador en 21-12 llegado el ecuador del cuarto.

¡MADRE MÍA TAVARES!



Los porcentajes continuaron cayendo en el segundo cuarto. Pero sobre todo se notó el bajón en Fenerbahce. Esto fue aprovechado por el Real Madrid para seguir recortando distancias como con una nueva canasta de dos de Edy Tavares. Tal vez el acontecimiento llegó entonces, cuando al fin anotó un jugador blanco que no fuese ni Sergio Llull ni el pívot de Cabo Verde. Vincent Poirier dejó la diferencia en +5 para el conjunto turco.

Errores continuos

Respondieron los locales de inmediato. Primero con dos tiros libres de Marko Guduric y después con un nuevo mate, esta vez obra de Devin Booker. Pidió un nuevo tiempo Pablo Laso entonces, pero nada más comenzar jugada, Alberto Abalde protagonizó una increíble pérdida que acabó con otra canasta de dos para Fenerbahce. Y otra vez la desventaja en once puntos. Ni siquiera los tiros libres ayudaron a sumar. El '23' tan solo pudo anotar uno de los dos que tuvo para recortar distancias.

Entre unos pasos de Tavares, otros de Abalde, pérdidas tontas y los errores continuos a la canasta rival, el Real Madrid de Baloncesto se fue al descanso con un marcador en contra de 27-17. La poca fortuna era tal que en una contra, con Llull con todo a favor para culminar una bandeja, el balón se salió. Algo que puede ocurrir una vez de cada 20 intentos o más para el de Mahón. Visto lo visto, la mejor noticia era que solo se perdía de diez al descanso.

Sin respuesta

Con la reanudación del partido, Fenerbahce se fue hasta su máxima ventaja y eso que Fabian Causeur al fin abrió su casillero individual. Pero con canastas de dos y el triple de Melih Mahmutoglu, la diferencia se fue a los 15 puntos. Ahí Edy Tavares logró un 2+1 para rebajar las distancias a los 12. Pero los turcos estaban desatados. Siguió el Real Madrid luchando y en esas apareció Trey Thompkins para anotar un nuevo triple.

El equipo blanco intentó remar, reducir distancias, pero cada vez que lo conseguía, nuevamente Fenerbahce volvía a poner los puntos sobre las íes. Si Sergio Llull anotaba tres puntos libres, los turcos contestaban con dos canastas de dos. Al Real Madrid no le salía nada. Y en esas equipo de Sasha Djordjevic se divertía cada vez más y más. Hasta los 18 se fue la diferencia al final del tercer cuarto.

Vincent Poirier, en acción con Dyshawn Pierre en el Fenerbahce - Real Madrid de la Euroliga 2021/2022 EFE

Con el comienzo del último cuarto, el Real Madrid mostró una intensidad que todavía no se había visto en Estambul. Con Tavares como líder ofensivo, el conjunto merengue redujo las distancias hasta los once puntos. Se metieron de lleno entonces en el partido los de Laso. La remontada no era ninguna locura a falta de poco más de ocho minutos para el final del encuentro.

Dos triples consecutivos de Ismet Akpinar devolvieron la ventaja a Fenerbahce, pero Rudy Fernández contestó con un triple para confirmar que no habían dicho la última palabra. Con el cronómetro en contra y sin poder bajar la diferencia en el luminoso de los diez puntos, el Real Madrid siguió fallando de cara al aro contrario. Con un -16 a falta de dos minutos, la épica era ya un imposible.

Después de nueve triunfos consecutivos en Euroliga, el Real Madrid volvió a perder en la máxima competición continental del baloncesto europeo. Un partido que fue aplazado en su día por los casos de Covid-19. No se jugó entonces y el equipo blanco tuvo su día en su visita a Estambul. En ningún aspecto. Habrá tiempo para lamer las heridas. El próximo duelo El Clásico frente al Barcelona en el WiZink Center.

Fenerbahce 66-51 Real Madrid

Fenerbahce: Mahmutoglu (10), Henry (8), Pierre (10), Booker (6) y Duverioglu -cinco inicial-, Birsen, Akpinar (6), Guduric (12), Floyd (9) y Polonara (5).

Real Madrid: Abalde, Alocén (4), Llull (12), Poirier (2) y Tavares (14) -cinco inicial-, Williams-Goss (2), Causeur (2), Núñez (3), Randolph, Rudy (9), Yabusele y Thompkins (3).

Parciales: 19-8 | 8-9 | 21-13 | 18-21.

Árbitros: Sreten Radovic (CRO), Gytis Vilius (LIT) y Robert Vyklicky (RCH). Sin eliminados.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada de la Euroliga, suspendido en su día por la pandemia, disputado en el Ulker Sports and Event Hall (Estambul, Turquía) ante unos 10.000 espectadores.

