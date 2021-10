Pablo Laso, tras la remontada en Euroliga: "Me quedo con el corazón del equipo"

"A Williams-Goss tenemos que hacerle pruebas pero puede tener algo en el dedo. Vamos a esperar. No podía volver a jugar y tenemos que valorar esa situación. Unido a lo de Llull y a lo de Tavares que ya todos lo sabéis, he tenido un prepartido movido. Espero que le vaya todo bien, que sea padre rápidamente y aceptar que tenemos uno más en la familia".

Carlos Alocén

Análisis de la actuación del equipo

"No hemos jugado nuestro mejor partido, pero ha sido bueno al final. Me quedo con lo juntos que hemos estado todo el equipo. Estos partidos son los que cuentan de verdad. La gente ha estado en todo momento con nosotros. Son partidos que también hay que sacarlos. Ha sido muy duro".

Carlos Alocén celebra una canasta con el Real Madrid de Baloncesto en la Euroliga 2021/2022 EFE

Actuación individual

"Hay que estar ahí. En los tres primeros cuartos el juego no ha sido fluido pero les hemos aguantado y en el último hemos estado más unidos. Respecto a mí, he intentado llevar al equipo con intensidad y con garra. Estoy contento con el papel que he tenido y con ayudar al equipo a lograr la victoria. He intentado entrar al máximo y ha salido bien. Estoy deseando jugar todos los partidos sea el tiempo que sea. Soy joven y eso es oro. Intento aprender todos los días y aprovechar la oportunidad".

